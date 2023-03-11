Депутаты и власти Сургута проверили ход строительства набережной у НТЦ

Сотрудники администрации Сургута и депутаты проверил ход строительства набережной, которая расположится рядом с научно-технологическим центром. По словам ревизоров, подрядчик полностью справляется с объемом работ, отставаний от графика нет. Плановое завершение возведение намечено на ноябрь следующего года.

Напомним, что общая протяженность объекта составляет 1,5 километра. Сейчас строители укрепляют берег реки. Работы выполнены на территории около 450 метров. При отделке набережной будут использовать гранит. Муниципальный контракт был подписан в октябре 2022 года.

«Зимой мы приступили непосредственно к строительно-монтажным работам. Основные работы на текущий период – это берегоукрепление. Производится забивка трубошпунтов по берегу будущей набережной, на сегодня погружено порядка 560 шпунтов. Материал отделки будущей набережной – гранитная плита. После берегоукрепительных и бетонных работ будут начаты отделочные как раз по граниту», — рассказал начальник технического отдела Управления капитального строительства Андрей Арменчу.

Реализуется проект за счет средств инфраструктурно-бюджетного кредита. В финансировании участвуют три уровня бюджета: федеральный, окружной и муниципальный.

«Проект набережной важен для всех жителей, это же место отдыха. В будущем, когда объект сдадут, Сургут в части благоустройства набережной может даже побороться за звание лучшей набережной в регионе. Мы контролируем, чтобы все работы были выполнены качественно, чтобы все соответствовало проектной документации», – отметил депутат думы Сургута Артем Гаврилов.