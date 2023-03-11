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Новую набережную в Сургуте достроят к ноябрю 2024 года

Депутаты и власти Сургута проверили ход строительства набережной у НТЦ

Новую набережную в Сургуте достроят к ноябрю 2024 года
Фото: администрация Сургута

Сотрудники администрации Сургута и депутаты проверил ход строительства набережной, которая расположится рядом с научно-технологическим центром. По словам ревизоров, подрядчик полностью справляется с объемом работ, отставаний от графика нет. Плановое завершение возведение намечено на ноябрь следующего года.

Напомним, что общая протяженность объекта составляет 1,5 километра. Сейчас строители укрепляют берег реки. Работы выполнены на территории около 450 метров. При отделке набережной будут использовать гранит. Муниципальный контракт был подписан в октябре 2022 года.

«Зимой мы приступили непосредственно к строительно-монтажным работам. Основные работы на текущий период – это берегоукрепление. Производится забивка трубошпунтов по берегу будущей набережной, на сегодня погружено порядка 560 шпунтов. Материал отделки будущей набережной – гранитная плита. После берегоукрепительных и бетонных работ будут начаты отделочные как раз по граниту», — рассказал начальник технического отдела Управления капитального строительства Андрей Арменчу.

Реализуется проект за счет средств инфраструктурно-бюджетного кредита. В финансировании участвуют три уровня бюджета: федеральный, окружной и муниципальный.

«Проект набережной важен для всех жителей, это же место отдыха. В будущем, когда объект сдадут, Сургут в части благоустройства набережной может даже побороться за звание лучшей набережной в регионе. Мы контролируем, чтобы все работы были выполнены качественно, чтобы все соответствовало проектной документации», – отметил депутат думы Сургута Артем Гаврилов.


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11 марта в 14:22, просмотров: 1432, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
11 марта в 21:47
Известно, что река Обь заходит в город только в районе речного вокзала и речпорта. Все что можно лицезреть с правого коренного городского берега, который сформировался по протоке Бардаковка - это некогда заливная пойма реки с протокой Кривуля, островами Чёрный, Зубатинский и малый Зубакинский. Вместо набережной по высокому берегу речки Бардаковка исторически получилась хоззона с гаражами и прочим самостроем, который со временем или легализовали или был снесли, или построили что-то новое. Так ранее на берегу Бардаковки появился насыпной гаражный кооператив «Нефтяник-2» треста «Сургутнефтестрой». Рядом была построена временная ДЭС (дизельная электростанция), питавшая электроэнергией в 1964-65 г.г. прихода летом в навигацию энергопоезда весь посёлок нефтяников. Здесь же была построена баня, которую перепрофилировались потом в базу кинофикации и затем в малый кинотеатр «Галерея кино». Рядом возник и длительно время существовал посёлок ЦПКРС (цех подземного капитального ремонта скважин). Чуть дальше был построен и длительное время существовал столярный цех треста «Сургутремстрой» ПО «СНГ». Далее довольно большие площади занимали склады ОРСа «Сургутнефть», Деревообрабатывающий э завод «Треста Сургутгазстрой», база Сургутского пассажирского автохозяйства. На месте которой впоследствии построили склады ОРСа №6 Главтюменьнефтегазстроя. Затем небольшая зелёная зона, заросшая соснами и территория бывшей районной больницы, плавно переходившая в частный жилой сектор по улице Гагарина. Почему нефтяники назвали одну из первых своих улиц города проспект Набережный? Потому что эта улица проходила как раз по высокому естественному природному берегу реки Бардаковки. И казалось бы набережная в черте города должна бы проходить именно дпо контуру проспекта Набережного и улицы Гагарина. Но берега Бардаковку, грубо говоря, заср…. ли. И реанимировать этот проект на бережной сейчас очень трудно, практически невозможно.
То что сегодня выдают за набережную реки (непонятно какой, то ли Оби, то ли протоки Кривуля) таковой по сути не является. Это набережная то ли протоки Чёрная, то ли Кривуля. Но набережной города назвать ее нельзя. Слово «набережная» и происходит от слова «на берегу». Набережную же строят в пойме, ниже по уровню высокого и естественного городского правого берега реки Обь по протоке Бардаковка.
Поэтому можно вести речь лишь о «набережной» в этом месте, как о берегоукреплении и защите поймы в районе НТЦ от весенних половодий.
Насчёт городской набережной с прогулками горожан тоже громко сказано. Какие виды откроются с этой набережной? Поросший тальником и ивами остров Зубакинский? Пардон, может быть я и ошибаюсь?
Городскую набережную, по смыслу, нужно строить там, где Обь видна во всей красе. А это опять есть район речвокзала и речпорта. В предлагаемым городской общественностью комплексе набережная, мемориальный комплекс и общественным пространством может получится хорошая заявка на одно из лучших мест для сургутян и гостей города.
И все.

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