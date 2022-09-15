Проект новой набережной в Сургуте предполагает обустройство бухты для яхт

В Сургуте на набережной протоки Кривуля появятся причал и бухта для яхт. Об этом стало известно в ходе встречи главы города Андрея Филатова с председателем парламента Югры Борисом Хохряковым.

«Набережная протяженностью несколько километров — это колоссальный объект. Вы взялись за очень серьезное дело, которое перевернет представление о Сургуте однозначно. Интересен и тот факт, что на город можно будет взглянуть с нового ракурса, не изнутри, а со стороны реки, а это совершенно другой вид. В любом случае набережная очень привлекательна, это место притяжения людей», – оценил проект Хохряков.

Напомним, что проект будут реализовывать в два этапа. Кроме причала и бухты также должны появиться амфитеатры, а также малые архитектурные формы, подразделяющиеся на зоны рекреаций и зоны отдыха.

«Мы обсуждали в целом проект НТЦ и строительство кампуса. Как часть обустройства этой территории как раз показали Борису Сергеевичу проект, как будет выглядеть набережная, бухта. Сегодня в проекте это есть, я думаю, что это будет реализовано. Это действительно востребовано в период судоходства», – рассказал председатель думы города Максим Слепов.

Он также отметил, что место для хранения яхт останется за пределами набережной.