Тюменское региональное отделение «Единой России» заявило о полном выполнении программы, с которой партия участвовала в выборах 2021 года. Итоги пятилетней работы подвели на региональной конференции, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

В регионе действуют 22 федеральных и восемь региональных партийных проектов. Среди них — «Оружие Победы» и «Шахматы в школы и детские сады». По инициативе партии в Тюменской области строят школы, поликлиники и спортивные объекты, а также благоустраивают общественные пространства.

Отдельным направлением стала поддержка военнослужащих и членов их семей. За время работы активисты отправили более 820 тонн гуманитарной помощи, включая оборудование, медикаменты и необходимые вещи.

На выборах 2026 года за «Единую Россию» проголосовали более 60% жителей региона. Главной задачей отделения Моор назвал выполнение новой Народной программы и сохранение доверия избирателей.

Участники конференции также приняли кадровые решения. Ольгу Швецову избрали руководителем регионального исполнительного комитета. Еще семь человек стали заместителями секретаря регионального отделения, кроме того, сформирован новый состав Совета сторонников.

По итогам сентябрьских выборов «Единая Россия» получила 40 из 48 мест в Тюменской областной думе, включая победы кандидатов партии во всех 24 одномандатных округах. Депутатами стали в том числе представители Сургута и других муниципалитетов Югры. Полный состав областной думы — в материале siapress.ru.