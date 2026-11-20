Банк России предложил снизить нижнюю границу базового тарифа ОСАГО до одного рубля для всех водителей и транспортных средств. Нововведение может уменьшить стоимость страховки для автомобилистов, которые не попадают в аварии, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект регулятора. «Это создаст потенциал для снижения стоимости полисов для аккуратных автовладельцев – сейчас на их долю приходится более 79% от всех продаж годовых страховок», – говорится в сообщении ЦБ.

Одновременно регулятор предлагает повысить верхнюю границу базового тарифа. Для обычных автомобилистов она может увеличиться на 20%, для легковых машин юридических лиц, такси, грузовиков и автобусов, не занятых на регулярных маршрутах, – на 35%. Для общественного транспорта рост составит 6,6%.

Таким образом, страховые компании получат возможность сильнее различать стоимость полисов для аккуратных и аварийных водителей. Конкретная цена ОСАГО по-прежнему будет зависеть от выбранной страховщиком базовой ставки и индивидуальных коэффициентов.

Проект также предусматривает отдельный территориальный коэффициент для транспорта юридических лиц. Для обычных автовладельцев его предлагается снизить в 32 городах 23 регионов и повысить в 39 территориях 12 субъектов. По мнению ЦБ, увеличение коэффициента для безаварийных водителей может компенсироваться более низкой базовой ставкой.

Ранее siapress.ru подробно разбирал изменения в автостраховании. С 1 апреля стоимость ОСАГО для конкретного водителя меняется с учетом обновленного коэффициента бонус-малус, при этом массового повышения цены полиса для всех автомобилистов не происходит. Подробнее – в материале siapress.ru.