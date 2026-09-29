Состав Тюменской областной думы восьмого созыва: депутаты от Сургута, Югры и партий

Тюменская областная дума восьмого созыва проведет первое заседание 1 октября. Как сообщает «Вслух.ру», избранные депутаты уже получили удостоверения после подведения итогов выборов и распределения мандатов по партийным спискам.

В думе 48 мест: половину депутатов избрали в одномандатных округах, остальных — по партийным спискам. «Единая Россия» получила 40 мандатов, включая победу своих кандидатов во всех 24 одномандатных округах. У КПРФ и ЛДПР — по три места, у «Справедливой России» и «Новых людей» — по одному.

Три сургутских округа представят Галина Резяпова, Михаил Карнаухов (представляет «Газпром трансгаз Сургут») и Александр Зимин (представляет «Лянторнефть). В других округах Югры избраны Андрей Станкин (Югорский), Владимир Нефедьев (Няганьский), Павел Семенов (Ханты-Мансийский), Александр Зеленский (Нефтеюганский), Инна Лосева (Когалымский), Анатолий Чепайкин и Максим Храмцов (Нижневартовские). Все они баллотировались от «Единой России».

Среди избранных по списку этой партии — бывший мэр Сургута и депутат Госдумы Вадим Шувалов. В областную думу также вошли вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских, главный федеральный инспектор Дмитрий Кузьменко и глава Ишима Федор Шишкин. Мандаты получили и три депутата Тюменской городской думы: Павел Девайкин, Руслан Сабиров и Олег Ямпольский.

По списку «Единой России», помимо уже названных, прошли Фуат Сайфитдинов, Андрей Артюхов, Ирина Соколова, Наталья Шевчик, Надежда Алексеева, Альберт Суфианов, Владимир Фомин, Ольга Швецова, Вячеслав Танкеев, Дмитрий Горицкий, Денис Ващенко и Анастасия Шкляр.

КПРФ представят Тамара Казанцева, Иван Левченко и Регина Юхневич. От ЛДПР избраны Иван Вершинин, Руслан Сабиров и Андрей Екимов. Единственные мандаты «Справедливой России» и «Новых людей» получили соответственно Владимир Пискайкин и Артем Зайцев.

Ранее СИА-ПРЕСС сообщал об утверждении итогов выборов всех 48 депутатов областной думы и победителях в округах Югры.