Александр Моор предложил студентам принять участие в работе над концепцией межуниверситетского кампуса

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с региональным Студенческим советом и победителями студенческого конкурса управленцев «Лидеры72».

В 2023 году на конкурс «Лидеры72», который проходит при поддержке главы региона, подали заявки 532 человека. В начале июня в Тюмени состоялся финал проекта. Участники конкурса решали серию кейсов, в том числе от компаний-работодателей. У победителей есть возможность пройти стажировку и практику на партнерских предприятиях.

Десяти победителям конкурса, которые стали стипендиатами Студенческого совета Тюменской области, Александр Моор вручил сертификаты. В ходе неформального общения глава региона обсудил со студентами-лидерами самые разные темы – от деятельности после защиты диплома до патриотического воспитания.

Участников встречи интересовала тема строительства Тюменского межуниверситетского кампуса. Губернатор рассказал, что он будет состоять из учебно-лабораторного корпуса, центра поддержки и развития творческой молодежи, конгресс-центра, технопарка, спортивного центра, четырех общежитий почти на 5 тысяч мест и гостиницы на 120 мест. По его словам, проект кампуса предусматривает обширные возможности для реализации студенческих научных, предпринимательских, общественных и творческих инициатив и проектов.

«В кампусе будут жить, учиться и работать талантливые студенты и педагоги со всей страны. Это позволит Тюмени стать одним из крупнейших центров академической науки и образования. Сейчас продолжается работа над концепцией кампуса. При желании вы можете принять в ней участие. Приветствуются любые позитивные идеи и инициативы», – отметил Александр Моор.