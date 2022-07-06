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​Школу и детский сад в Тюмени введут в строй раньше срока

Детский сад в микрорайоне Ямальский-2 сдадут к концу года

​Школу и детский сад в Тюмени введут в строй раньше срока
Фото: t.me/av_moor

Два социальных объекта в Тюмени сдадут в эксплуатацию раньше срока. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в телеграм-канале по итогам рабочей поездки по строящимся объектам города.

Детский сад в микрорайоне Ямальский-2 строители планируют сдать к концу года. Школу в жилом районе Ново-Патрушево также введут в строй раньше. Глава региона выразил надежду, что школьники смогут переехать в новое здание сразу после новогодних каникул.

«Сегодня у жителей Тюмени большой запрос на новые социальные объекты, тем более в тех районах, которые активно развиваются. Мы стараемся максимально синхронизировать жилищное строительство и ввод новых детских садов и школ», - отметил губернатор.

Губернатор рассказал и о будущем новом общественном пространстве: «Также поручил коллегам проработать вопрос о создании зеленого уголка рядом с новой улицей Фармана Салманова в Тюменской слободе. Участок практически треугольной формы. За время освоения этой части города на нем выросли хвойные деревья. Считаю, что дома там строить не нужно. Здесь достаточно небольшого благоустройства: проложить дорожки, оборудовать детскую и спортивную площадки. Уверен, для жителей Тюменской слободы это было бы хорошим решением».


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06 июля в 17:17, просмотров: 186, комментариев: 0
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