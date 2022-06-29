16+
Логотип Сиапресс

Новости

Больше новостей
Вы бы пошли на пиратский показ зарубежного кино в кинотеатрах?
Комментировать
0
Как вы относитесь к повторному прокату советского и российского кино в кинотеатрах?
Комментировать
0
Переезд сургутских чиновников на Маяковского, 15...

необходим 41.4%

не нужен 28.7%

не знаю 29.9%

Всего голосов: 87

Комментировать
0
Больше опросов

​Федеральные эксперты оценили усилия тюменских властей по развитию IT-отрасли

Александр Моор заявил о востребованности IT-кадров в регионе

​Федеральные эксперты оценили усилия тюменских властей по развитию IT-отрасли
Фото: pixabay.com

На совещании, посвященном теме цифровой трансформации, которое провел заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, были отмечены усилия по развитию IT-отрасли в Тюменской области. Эксперты считают, что в регионе действуют собственные уникальные меры поддержки IТ-сферы.

Об этом в телеграм-канале рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона напомнил, что аккредитованным IT-компаниям предоставляются гранты, субсидии, налоговые льготы, в частности, они освобождены от уплаты налога на имущество организаций.

«Нашему региону, как и всей стране, очень нужны подготовленные кадры в сфере информационных технологий. С 2017 года у нас действует Школа программирования. IT-специалистов и программистов готовят за 2-3 месяца. Ученикам доступны более 15 бесплатных образовательных программ. Также мы знакомим их с потенциальными работодателями: проводим хакатоны, ярмарки вакансий, дни открытых дверей. В условиях санкций значение отечественных разработок в области информационных технологий стало стратегическим. Нам нужны свои процессоры, свой софт, мы не отказываемся от цифровизации государственных и муниципальных услуг. Беспрецедентные меры поддержки оказываются отрасли на федеральном уровне. Помогать развитию IT мы продолжим и в нашем регионе», - подчеркнул Александр Моор.


нравится (0) не нравится (0)
29 июня в 19:28, просмотров: 52, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Андрей Филатов: «Мы не будем содержать за счёт городской казны убыточные муниципальные активы» 579
  2. Сургут ест настоящее манго по сниженной цене 505
  3. В Югре глава фирмы незаконно подслушивал разговоры подчиненных 484
  4. Мошенники развели сургутянина на 2 млн рублей по старой схеме 441
  5. В Урае из окна выпала 13-летняя девочка 418
  6. Конец июня в Сургуте будет дождливым 395
  7. В 8 муниципалитетах ХМАО зарегистрировали новых ковид-больных 395
  8. ​В Нижневартовске растет число пациентов с ковидной пневмонией 392
  9. ​Следователи возбудили уголовное дело из-за выпавшей из окна девочки в Урае 368
  10. Почти семь млрд рублей субсидий получит авиакомпания «Utair» 326
  1. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 5911
  2. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 2202
  3. «IT-форум в Югре — крупнейшая площадка для обсужения информационных технологий во всей России» 2092
  4. ​Умер Андрей Чибирев 1888
  5. Патриарх Кирилл упал во время литургии и объяснил это законами физики 1627
  6. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 1621
  7. Шесть сургутских школьников получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и химии 1546
  8. Сургутян приглашают на очередной концерт под открытым небом от филармонии 1544
  9. Югорчанину грозит колония за кражу денег у покойного друга 1508
  10. ​С больной головы на здоровую 1443
  1. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 8612
  2. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 5911
  3. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 5373
  4. ​В ХМАО отменили обязательный масочный режим 3510
  5. Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 июня? // АФИША 3303
  6. Старики и дети 3205
  7. Андрей Филатов позвал сургутян на тренировочный полет «Русских витязей» 3169
  8. Замерзающие вартовчане просят власти нагреть батареи в их квартирах 3036
  9. Семь сургутян стали жертвами лжемогильщиков 2883
  10. ​В Когалыме на директора центра соцобслуживания завели уголовное дело 2802

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика