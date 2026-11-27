С 1 декабря в Сургуте заработает единая система приема обращений пассажиров общественного транспорта. У двух крупнейших перевозчиков − СПОПАТ и «Самара Авто Газ» − будут собственные телефонные номера, однако звонки между ними смогут автоматически перенаправлять. Об этом сообщили на пресс-конференции, посвященной изменениям в работе городских автобусов.

«Между СПОПАТ и «Самара Авто Газ» будет настроена IP-телефония. То есть как в банке: если пассажир звонит по маршрутам другого перевозчика, ему перезванивать не надо. Его автоматически соединят с другим перевозчиком», − пояснили на пресс-конференции.

Номера телефонов для обращений пассажиров пока не объявили. В администрации пообещали разместить их в салонах автобусов и на официальном сайте города.

Напомним, с 1 декабря городские автобусные маршруты Сургута будут обслуживать три перевозчика: СПОПАТ, «Самара Авто Газ» и СПАТО.