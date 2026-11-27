Бывший заместитель начальника отдела уголовного розыска полиции Нефтеюганска получил 12 лет колонии строгого режима за превышение должностных полномочий, незаконный сбыт наркотиков и незаконный оборот боеприпасов. Об этом сообщает Следком Югры.

Следствие и суд установили, что в августе 2023 года сотрудник полиции организовал инсценировку преступления, чтобы искусственно повысить показатели своей работы. Для этого он привлек жителя поселка Сингапай, заведомо непричастного к незаконному обороту боеприпасов.

Полицейский передал мужчине охотничьи патроны, а затем часть из них изъял во время заранее организованного личного досмотра.

Уголовное дело возбудили по материалам регионального управления ФСБ России по Тюменской области. Помимо длительного срока заключения, суд запретил осужденному занимать должности в правоохранительных органах на два года и шесть месяцев и лишил его специального звания.