В сургутском АО «СПОПАТ» не планируют сокращать водителей после изменения схемы городских пассажирских перевозок с 1 декабря. Несмотря на перераспределение маршрутов между тремя компаниями, массовых увольнений на предприятии нет. Сейчас в штате СПОПАТ числятся около 190 водителей. Об этом на пресс-конференции сообщил директор предприятия Сергей Цветков.

«До меня доходили слухи, что в городе думали, будто мы будем сокращать штат. Нет, никакого сокращения штата мы не проводим и не собираемся. Текучесть водителей как была, так и есть — от 5 до 10%», − рассказал он.

По словам Цветкова, сотрудники преимущественно покидают предприятие из-за выхода на пенсию или переезда в другие регионы. Массового оттока персонала из-за заключения новых контрактов руководство не зафиксировало.

Ранее в администрации Сургута сообщали о нехватке водителей в СПОПАТ. Поводом стала жалоба горожанина на регулярные опоздания автобусов № 43 и 68 на 15-20 минут. В мэрии пояснили, что из-за кадрового дефицита перевозчику не всегда удается оперативно заменить автобус, который не вышел на линию или сошел с маршрута из-за неисправности.