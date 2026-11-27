Панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» будет воссоздавать Студия военных художников имени М.Б. Грекова — единственное в мире творческое объединение такого профиля. Работы профинансирует ВТБ, общий объем поддержки составит 1 млрд рублей.

За реализацией проекта по сохранению важного символа общенациональной памяти следят жители разных регионов России. Как рассказали в Музее обороны Севастополя, реставраторы уже осмотрели здание панорамы, пострадавшее в июне 2026 года в результате атаки и последующего пожара.

Специалисты оценили состояние несущих конструкций и креплений холста, а также обсудили план работ. По словам директора музея Татьяны Сарапулкиной, восстановление пройдёт в несколько этапов: сначала отремонтируют само здание и кровлю, а затем приступят к написанию нового живописного полотна.

В Студии им. М. Б. Грекова уточнили, что основой для воссоздания панорамы станут фотографии, документы, а также спасённые фрагменты оригинального полотна и предметного плана.