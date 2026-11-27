Тюменская областная дума 27 ноября приняла в окончательном чтении бюджет на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Доходы области в следующем году составят 272 млрд 361 млн рублей, расходы — 311 млрд 960 млн рублей. Разница между ними — 39 млрд 599 млн рублей. За бюджет проголосовал 41 депутат, двое воздержались, сообщает Вслух.Ru.

К окончательному чтению в бюджет на 2027 год включили ещё 18,93 млрд рублей безвозмездных поступлений из федеральной казны. На образование за счёт федеральных средств дополнительно направят 11 млрд рублей. Деньги предусмотрены на строительство межуниверситетского кампуса в Тюмени и здания детской школы искусств имени В. В. Знаменского, а также на ежемесячные выплаты учителям за классное руководство.

Расходы по разделу «Национальная экономика» в 2027 году увеличили более чем на 4 млрд рублей. Эти средства пойдут на приведение региональных дорог в нормативное состояние. В здравоохранении увеличили финансирование закупок лекарств, медицинских изделий и лечебного питания для детей с инвалидностью, а также проектов модернизации первичного звена.

«Меры поддержки будут сохранены», — сообщила председатель комитета облдумы по бюджету, налогам и финансам Ольга Швецова. По её словам, область направит средства на выполнение социальных обязательств и завершение уже начатых строек.

На 2028 год депутаты запланировали 279,733 млрд рублей доходов и 317,645 млрд рублей расходов, на 2029-й — 293,558 млрд и 330,614 млрд рублей соответственно. Ранее siapress.ru сообщал, что в первоначальном проекте доходы на 2027 год оценивались в 253,4 млрд рублей.