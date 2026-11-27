Тюменская областная дума 27 ноября приняла закон о запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Ограничение начнёт действовать 1 марта 2027 года. В пояснительной записке указан срок его действия — до 1 марта 2032 года. За закон в окончательном чтении проголосовали все 43 депутата, присутствовавших на заседании, пишет Вслух.Ru.

Соавторами законопроекта выступили все пять фракций областной думы. В пояснительной записке они сослались на данные о том, что среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет вейпинг распространён шире, чем курение обычных сигарет. Авторы закона рассчитывают, что ограничение розничной продажи снизит доступность этой продукции для несовершеннолетних.

«Так мы отвечаем на запрос родителей: электронные системы для парения всё чаще используют школьники», — сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Заместитель председателя облдумы Галина Резяпова привела на заседании данные о масштабах торговли: во втором квартале 2026 года в регионе было зарегистрировано почти две тысячи торговых объектов, где продавали товары для вейпинга.

По словам заместителя председателя думского комитета по экономической политике Владимира Ковина, законопроект прошёл оценку регулирующего воздействия. В обсуждении участвовали «Опора России», «Деловая Россия», областная торгово-промышленная палата и другие представители бизнеса. Большинство участников обсуждения поддержали инициативу. В 2025 году в облдуму уже вносили проект о запрете приобретения, использования и распространения вейпов. Тогда документ вернули разработчику.