В бюджете Сургута стало меньше денег, и тратить их тем более надо разумно

Ремонт в бассейне «Дельфин» идет уже давно, и конец его не просматривается. Фото администрации Сургута

Комментарий нашей читательницы к свежему выпуску «О чем говорят», посвященному сокращению бюджетных возможностей в Сургуте.

Актуальную тему в диалоге озвучили авторы. По всей стране все бюджеты в прорехах. Где-то больше, где-то меньше. Впереди самое «печальное» — как отметили авторы, похудение любого кошелька от новых тарифов ЖКХ. К бюджетной теме нашего города, лучшего города ХМАО. Мое мнение.

Так вот, бюджет нашего города приличный. Много раз мы меняем остановки, заборчики, камеры «Безопасный город» в скверах и так далее. Обустраиваем новые парковки и не наносим обозначения, обустраиваем скверы и не делаем доступную среду возле поликлиник.

Боремся с подростковым вандализмом и не позволяем им трудиться, рапортуем о нехватке досуговых секций для детей и продаем по смешной цене здание АВС, годами капитально (точнее — простаиваем в процессе!) ремонтируем бассейн «Дельфин», колледж имени Знаменского, школу 38 и 44, и в предвыборную программу Алексей Кучин и Олег Ваховский вписывают ремонт (очень нужен) школы 45, забыв про «Барсову гору», которую должны были построить еще вчера… И это все — бюджетные деньги, которые должны быть поставлены в приоритет затрат.

Всем предприятиям сейчас туго с прибылью. Факты — небольшие дивиденды «СНГ», частный бизнес старается обойти налоги, торговля просит наличный расчет, предлагая скидки, государство предлагает пособия, чтобы охоты выхода на официальную работу просто не оставалось. Много лет всем выдавали материнский капитал, хотя, по справедливости, нужно выдавать тем, кто платит налоги.

Поэтому надо контролировать бюджетные нарезки народных денег. Например, ремонт проезда Мунарева. Приступил один подрядчик, бракованный материал пристроил, ушел в «шоколаде», подав на банкротство, и «новые» народные деньги — на тот же проезд. Замечательно продублировали финансы.

Желательно, чтобы аналогичная фирма взяла тендер на ремонт здания Маяковского, 15. Пусть стены будут выложены плиткой со сколами. Тогда чиновники будут тщательно проверять качество работы. Кстати, крыльцо за 40 миллионов так наглядно показывает работу контролеров. По центру, в нижнем ряду, склеенная плитка так об этом и говорит. Пока «говорит», потом снежок прикроет этот дефект.

Еще пример траты бюджета — доска Почета. Она стала «бегущей строкой». Нашли деньги для реконструкции. Вопрос: сменить портрет раз в год дороже, чем обслуживать электронику весь год? Или это, чтобы я своих воспитанников больше не приводила на экскурсию?

Так что уважаемые авторы правы: раньше бюджет подрастал, теперь другие времена. Может, хоть сейчас научатся расставлять приоритеты бюджетных затрат — как городских, так и окружных.

Правда, Александр Коновалов точно не дождется и в 2027 году отмены фестиваля «Дух огня». Это точно. Возможно, ведущим будет не Кустурица, а Никита Михалков. Но это уже неважно. Бюджет будет потрачен на кино, а не на школу в микрорайоне 20А города Сургута.

Кто готов поспорить?