16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  94,1424   EUR  102,5719  

Новости

Больше новостей
Как часто вы питаетесь не дома: в ресторанах, кафе, фастфуд?
Комментировать
0
Планируете ли вы крупные траты до конца 2023 года?
Комментировать
0
Следите ли вы за курсом доллара?
Комментировать
0
Сколько денег вы готовы потратить на сборы ребенка в школу?
Комментировать
0
Больше опросов

На все сто? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Какой курс доллара ожидают россияне через год и в чем сейчас хранят сбережения

На все сто? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

В августе курс доллара впервые за полтора года превысил 100 рублей. Вырос и интерес россиян к колебаниям на валютном рынке. Как часто жители страны следят за изменениями в этой области и какие делают прогнозы − рассказали в исследовании ВЦИОМ.

Кто следит за новостями валютного рынка?

Интерес к ситуации на валютном рынке оживился в июле. С разной периодичностью за курсом доллара следили 58% опрошенных. А каждый пятый даже делал это регулярно − 20%. «Впрочем, пока доля интересующихся этой темой уступает показателям первого полугодия 2022 г.: в феврале − июле минувшего года за колебаниями на валютном рынке следили 63-66%. Не интересовались курсом доллара в июле 2023 г. 42% опрошенных, а месяцем ранее — каждый второй (49%)», − добавили эксперты.

Что имеем − храним

Большинство россиян по-прежнему предпочитают хранить деньги в национальной валюте. Так, в июле 2023 года 68% опрошенных имели сбережения в рублях, 6% − в долларах и лишь по 4% − в евро и других иностранных валютах. При этом, у 27% россиян и вовсе отсутствуют накопления.

Исследователи также выделяют одну из явных тенденций последних полутора лет − девалютизацию сбережений. «Доля россиян, имеющих рублевые накопления, выросла в феврале 2022 г. (+8 п.п. к январским данным) и за прошедший период ни разу не опускалась ниже 65%. Ряды тех, кто хранит сбережения в долларах, с января прошлого года, напротив, поредели — 11% vs. 6% в июле 2023 г. В числе возможных причин — невыгодность валютных депозитов, риск их заморозки из-за санкций, вера в устойчивость национальной валюты, нежелание хранить наличную валюту», − рассказали в ВЦИОМ.

В будущее с улыбкой?

Россияне не ожидают дальнейшего удешевления рубля. Они считают, что через три месяца доллар в среднем будет стоить 95 рублей, а через год − 97 рублей, говорится в исследовании.

Между тем, ранее в siapress.ru экономист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган отметил, что падение курса национальной валюты может привести к подрыву доверия к экономике страны и ее финансовой политике. В частности, нестабильный рубль может привести к тому, что люди будут больше денег переводить в валюту. «Нестабильный рубль не устраивает не только бизнес, но и потребителей. Люди будут больше денег переводить в валюту. Растет спрос на валютные инструменты. А дальше все может развиваться по цепочке: растет спрос на валюту – рубль падает – растет спрос на валюту… Замкнутый круг», − подчеркнул экономист.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:06, просмотров: 64, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Доход под 100 тысяч рублей после вуза — миф или реальность? 631
  2. ​В 2 поселках и 23 СОНТ Сургута жители временно останутся без света: энергетики готовят оборудование к зиме 445
  3. В жутком ДТП на трассе в Ханты-Мансийском районе погиб водитель «Лады» 442
  4. «Волосы, плесень и тараканы»: дети из Югры пожаловались на антисанитарию в лагере Анапы 348
  5. Югорчанина, который бил детей электрошокером, проверят следователи 315
  6. В Сургуте и районе сократилось количество алкомаркетов на 10% после введения ограничений 311
  7. «Москвич» откроет дилерский центр в Сургуте 309
  8. ​«В Сургуте климатические условия лучше, чем в Южно-Сахалинске. У нас получился дренажный водоотвод, и у вас получится» 262
  9. В Югре тушат один лесной пожар 239
  10. ​Проблемы со школами в Югре. Что стоит за словами замгубернатора Азата Ислаева? 191
  1. ​На базе Ханты-Мансийска будет создан центр профессиональной патологии 1933
  2. В Сургуте виновник аварии отказался от медосвидетельствования 1665
  3. От винта! // ФОТОРЕПОРТАЖ СИА-ПРЕСС 1621
  4. ​Тюменские нефтепроводчики - в числе победителей конкурса профмастерства ПАО «Транснефть» 1548
  5. Житель Сургута обвиняется в убийстве в центре города 1546
  6. Сургутский хирург шесть часов доставал из мозга ребенка оружейную дробь 1465
  7. Как развивается оленеводство в ХМАО? 1410
  8. ​Исторический момент: в Тюменской области запустили важное для страны производство 1400
  9. ​Непаханое поле 1393
  10. ​ЦБ резко поднял ключевую ставку, но рубль на это почти не отреагировал. Почему так и чего теперь ждать 1381
  1. ​Тюменский форум-выставка «Инфотех» станет площадкой для обмена идеями и опытом между регионами 84704
  2. ​Бегущая строка СИА-ПРЕСС Центра была взломана. Сейчас она работает в обычном режиме 12407
  3. Не в экстрасенсах дело 5866
  4. ​Владимир Богданов ходил по выставке, смотрел, брал раздаточный материал и звонил подчиненным, чтобы тоже приехали 5101
  5. Три семьи в Сургутском районе хотели отказаться от своих детей из-за усталости 4979
  6. Геологический десант в Локосово 4931
  7. ​Ход ремонтной кампании в филиале «Сургутская ГРЭС-2» 4555
  8. ​Искусство грибной прогулки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4486
  9. Сургут заполонили торговцы сезонными фруктами и ягодами: с ними борется администрация, но легализовать свой бизнес они нe хотят // ФОТОРЕПОРТАЖ 4245
  10. ​Реформа неизбежна 3742

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика