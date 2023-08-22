Какой курс доллара ожидают россияне через год и в чем сейчас хранят сбережения

В августе курс доллара впервые за полтора года превысил 100 рублей. Вырос и интерес россиян к колебаниям на валютном рынке. Как часто жители страны следят за изменениями в этой области и какие делают прогнозы − рассказали в исследовании ВЦИОМ.

Кто следит за новостями валютного рынка?

Интерес к ситуации на валютном рынке оживился в июле. С разной периодичностью за курсом доллара следили 58% опрошенных. А каждый пятый даже делал это регулярно − 20%. «Впрочем, пока доля интересующихся этой темой уступает показателям первого полугодия 2022 г.: в феврале − июле минувшего года за колебаниями на валютном рынке следили 63-66%. Не интересовались курсом доллара в июле 2023 г. 42% опрошенных, а месяцем ранее — каждый второй (49%)», − добавили эксперты.

Что имеем − храним

Большинство россиян по-прежнему предпочитают хранить деньги в национальной валюте. Так, в июле 2023 года 68% опрошенных имели сбережения в рублях, 6% − в долларах и лишь по 4% − в евро и других иностранных валютах. При этом, у 27% россиян и вовсе отсутствуют накопления.

Исследователи также выделяют одну из явных тенденций последних полутора лет − девалютизацию сбережений. «Доля россиян, имеющих рублевые накопления, выросла в феврале 2022 г. (+8 п.п. к январским данным) и за прошедший период ни разу не опускалась ниже 65%. Ряды тех, кто хранит сбережения в долларах, с января прошлого года, напротив, поредели — 11% vs. 6% в июле 2023 г. В числе возможных причин — невыгодность валютных депозитов, риск их заморозки из-за санкций, вера в устойчивость национальной валюты, нежелание хранить наличную валюту», − рассказали в ВЦИОМ.

В будущее с улыбкой?

Россияне не ожидают дальнейшего удешевления рубля. Они считают, что через три месяца доллар в среднем будет стоить 95 рублей, а через год − 97 рублей, говорится в исследовании.

Между тем, ранее в siapress.ru экономист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган отметил, что падение курса национальной валюты может привести к подрыву доверия к экономике страны и ее финансовой политике. В частности, нестабильный рубль может привести к тому, что люди будут больше денег переводить в валюту. «Нестабильный рубль не устраивает не только бизнес, но и потребителей. Люди будут больше денег переводить в валюту. Растет спрос на валютные инструменты. А дальше все может развиваться по цепочке: растет спрос на валюту – рубль падает – растет спрос на валюту… Замкнутый круг», − подчеркнул экономист.