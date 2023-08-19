Аллерголог рассказала, как защитить себя от последствий укуса пчелы и осы

Укусы насекомых летом – распространенная история, которая зачастую заканчивается зудом на месте укуса. Особенно опасными могут быть аллергические реакции на укусы пчел и ос. Что делать в случае аллергии? Как себя вести, если у человека неожиданно проявилась аллергия? Какие существуют меры профилактики? Об этом рассказала врач-аллерголог ИНВИТРО Элла Чурюкина.

Что такое аллергия?

Инсектная аллергия – реакция гиперчувствительности иммунной системы организма на укусы и взаимодействие с насекомыми, в частности, перепончатокрылыми, к которым относятся осы, пчелы, шмели т.д. Подобная аллергия может возникать не только из-за укуса насекомого, но и при вдыхании продуктов их жизнедеятельности. Данный вид аллергии встречается примерно у 0, 48% в мире. При этом сенсибилизированы к яду в основном люди в возрасте до двадцати лет, из которых около 40% младше 12 лет. Мужской пол страдает от подобной аллергии чаще, соотношение с женщинами 1 к 2.

Проявляться аллергическая реакция может в виде местной реакции и системной. Местная реакция наблюдается приблизительно у 2-19%. Системные аллергические реакции на яд перепончатокрылых встречаются гораздо реже – им подвержены всего 1-5% населения. При этом самые тяжелые аллергические реакции обычно приходятся на перепончатокрылых насекомых, например, ос, пчел.

Профилактика аллергии на пчел и ос

Для людей, у которых отмечается аллергическая реакция на перепончатокрылых есть ряд рекомендаций. Так, людям, с подобной проблемой рекомендуется с особой аккуратностью относиться к посещению мест, где насекомые обитают в больших количествах – на рынках, базарах, вблизи мусорных контейнеров, а также пасек. Помимо этого, с осторожностью нужно отнестись и к посещению лесов и парков, и не забывать пользоваться химическими средствами защиты от насекомых.

Также есть и рекомендации, актуальные для всех, кто не хочет получить укус насекомых. Во-первых, не рекомендуется ходить босиком по траве, так как велика вероятность наступить на насекомое. Во-вторых, драпировать окна в квартире и доме мелкой сеткой, таким образом ограничив возможность попадания насекомых внутрь помещения. В-третьих, в весенне-летний период постарайтесь избегать сладких ароматов и отдушек в духах, лаках для волос, гелях для душа и шампунях, так как именно эти запахи привлекают перепончатокрылых. И, в-четвертых, в дачный сезон при работе на огороде или в саду, выбирайте максимально закрытую одежду, с длинными брюками и рукавами, а обувь – только закрытая, и на толстой подошве.

Также не следует принимать и готовить пищу на улице. Если вы употребляете какой-то сладкий напиток на свежем воздухе – обязательно закрывайте его крышкой, потому что есть вероятность проникновения в сосуд осы или пчелы. Не заметив этого, человек может выпить напиток вместе с насекомым, что может иметь трагические последствия, вплоть до летального исхода — в случае укуса внутри гортани.

Чем опасен укус?

Надо подчеркнуть, что наиболее значимые аллергические состояния вызывают насекомые, которые относятся к отряду перепончатокрылых – это осы, пчелы, шершни, шмели. На яд этих насекомых могут проявляться анафилактические реакции, и летальность при таких реакциях достигает 64-84% – это очень высокий процент. Причинами смерти в таком случае могут быть артериальная гипотензия, сосудистый коллапс или анафилактический шок.

Также, нужно не забывать, что возможна и токсическая реакция на множественные укусы. Летальность при этом тоже отмечается от 2 до 36%. Группы риска – пчеловоды и люди, которые живут или работают вблизи пасек.

Как диагностировать аллергию?

Для диагностики инсектной аллергии мы используем разные исследования. Во-первых, аллергологический анамнез. Для этого мы подробно расспрашиваем пациента, что происходило, когда это произошло, если речь про укусы – в каком объёме, кто укусил – пчелы, осы. Кроме того, важен и осмотр пациента.

Во-вторых, это общеклинические и аллергологические обследования, то есть используется весь спектр возможных лабораторных и инструментальных исследований.

Конечно, все это смотрит только квалифицированный врач. Ни о какой домашней диагностике речи быть не может.

Также, говоря об аллергическом обследовании, нужно помнить, что важен и общий анализ крови, но он не является решающим. Так, например, эозинофилия – возможный признак аллергического воспаления, но вовсе не обязательный. Поэтому в случае с аллергией, в нам нужна интерпретация врача всех анализов в комплексе.

Также для исследования аллергии существуют специфические тесты. Они включают в себя кожные тестирования, но проводят их только в специальных учреждениях, и целесообразно их проводить не раньше, чем через 2-3 недели после кожной реакции на укус, поскольку необходимо избежать ложных результатов.

Кроме того, сейчас используются лабораторные методы исследования, когда мы определяем и аллерген специфический иммуноглобулин к инсектным аллергенам, а также сейчас популярна молекулярная аллегро-диагностика, где можно узнать наличие повышенной чувствительности к яду тех или иных жалующих насекомых — ос, пчел и т.д. Но, опять же, диагностика интерпретироваться должна только врачом-аллергологом.

Что делать при укусе?

Первым делом нужно купировать симптомы аллергической реакции. Для этого рекомендуется наложить жгут на 15 сантиметров выше укуса примерно на 20 минут. Зачастую, в подобных ситуациях медицинского жгута под рукой нет, поэтому использовать можно любые подручные средства – как кусок ткани, так и ремень от брюк. К самому месту укуса рекомендуется приложить холод, предварительно удалив жало. При этом удалять жало ухватом пальцев – категорически нельзя. Дело в том, что при подобном действии сдавливается мешочек с ядом, остатки которого впрыскиваются в рану. Жало необходимо удалять скользящим движением ножа или же, в крайнем случае – ногтя. Само движение должно быть поверхностным, то есть жало нужно как бы соскоблить.

При острых симптомах необходимо оказать неотложную медикаментозную помощь. Например, под контролем врача сделать инъекции адреналина, 0-1% раствор по 0,3мл внутримышечно – во избежание гипоксии, супрастин внутримышечно по 2 мл, гидрокортизон — в общем, вколоть любой глюкокортикоид. Затем следует транспортировать ужаленного в любое мед учреждение. Если же тяжесть укуса насекомых нарастает, необходимо повторно ввести препарат, для купирования анафилактических реакций. При этом в первые моменты не нужно вводить антигистаминные препараты, потому что они могут усугубить артериальную гипотензию. Если же давление стабильное, то позже можно использовать инъекционные антигистаминные препараты первого поколения — супрастин, тавигил и т.д. Но проводить подобные манипуляции необходимо только после согласования с врачом.

Рекомендации для людей, страдающих аллергией

Для тех, кто страдает от аллергических реакций выходом станет аллерген специфическая иммунотерапия ядом насекомого, на которое отмечается аллергия. Подобные процедуры проводятся только под наблюдением врача, в специализированном медицинском центре, например, в институте иммунологии в Москве. По итогам лечения, пациенту выдадут паспорт, где прописывают наличие реакций и все профилактические мероприятия.