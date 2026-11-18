«Платок есть в каждом доме, но редко мы задумываемся о нем как о явлении культуры. А ведь в нем переплелись народные традиции, история ремесел и моды».

Именно с этой стороны на привычный предмет гардероба предлагают взглянуть посетителям выставки «Шальная коллекция: красивая история платков и шалей», которая открылась сегодня, 18 ноября, в Сургутском краеведческом музее. Здесь можно рассмотреть старинные узоры, увидеть платки, которые носили жительницы Югры десятилетия назад, и даже примерить некоторые из них. Корреспондент СИА-ПРЕСС побывал на открытии и запечатлел самые интересные детали экспозиции.

Всего на выставке представлено 43 платка и шали. Среди них есть и яркие, с крупными цветами, и сдержанные, с тонкими узорами. А за некоторыми экспонатами стоят истории целых семей.

Рядом разместили национальные костюмы, предметы быта и старые фотографии. Многие вещи попали в музей благодаря сургутянам, которые передавали семейные реликвии, сохраняя память о близких.

Особого внимания заслуживает шаль конца XIX века, принадлежавшая купеческой семье Мошкиных из Новониколаевска (нынешний Новосибирск).

В ее узорах легко заметить восточные мотивы, а если присмотреться к рисунку, можно узнать характерный орнамент в форме изогнутой капли.

На изготовление одной кашмирской шали могло уходить до двадцати месяцев. Неудивительно, что подобные вещи ценились особенно высоко и могли становиться настоящими семейными сокровищами.

Но на выставке есть не только дорогие купеческие шали. Здесь соседствуют знаменитые павлово-посадские платки с пышными цветами, тонкие оренбургские пуховые изделия и яркие ткани с растительными орнаментами.

Цветочные букеты, яркая бахрома, геометрические узоры ‒ даже на одной музейной стене трудно найти два одинаковых платка.

В советские годы особой популярностью пользовались шерстяные павлово-посадские платки, в том числе с люрексом.

Как рассказала СИА-ПРЕСС автор выставки, старший научный сотрудник отдела археологии, этнографии и природоведческих исследований Сургутского краеведческого музея Анна Сайнакова, женщины любили фотографироваться в таких нарядах в ателье ‒ это был своеобразный модный образ своего времени.

Меховые шапки, теплые воротники ‒ советские модницы выглядели нарядно даже в суровую сибирскую зиму.

«Шальная коллекция» предлагает не только рассматривать экспонаты за стеклом. В специальной зоне посетители смогут примерить платки и шали советского периода, полистать старые журналы и сделать фотографии у зеркала.

А тем, кто захочет почувствовать себя дизайнером, предлагают придумать собственный узор платка с помощью цифрового сервиса.

И если после знакомства с экспозицией захочется примерить шаль или выбрать свой любимый узор, спешить необязательно: «Шальная коллекция» будет работать в Сургутском краеведческом музее до конца апреля 2027 года.