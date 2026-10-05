Что сургутяне могут купить по новой семейной ипотеке ‒ в конкретных цифрах

С 1 октября условия семейной ипотеки в России заметно изменились. Теперь ставка и максимальная сумма льготного кредита зависят от количества детей. СИА-ПРЕСС посмотрел цены на квартиры в нескольких новостройках Сургута и посчитал, сколько семье придется накопить на первоначальный взнос и сколько затем отдавать банку каждый месяц. Речь в материале пойдет про тех, кто только собирается взять семейную ипотеку ‒ кто успел заключить договор до 1 октября, для тех условия сохранятся до конца выплаты кредита.

Семейная ипотека остается одним из ключевых инструментов покупки жилья. В начале 2026 года представители сургутского филиала «Этажей» рассказывали СИА-ПРЕСС, что именно эта программа занимала около 80% в структуре льготной ипотеки.

Важно: расчеты ориентировочные. Для сравнения мы взяли ипотеку на 15 лет и первоначальный взнос 20%. В реальности размер взноса, платежа и другие условия будут зависеть от банка и конкретного заемщика. Цены на квартиры также могут меняться.

Что изменилось

До 1 октября базовая ставка по семейной ипотеке составляла 6%. Теперь сильнее всего условия изменились для семей с одним ребенком. Они могут взять максимум 6 млн рублей под 10%. При этом ребенок должен быть младше семи лет.

Для семьи с двумя детьми ставка составляет 8%, зато максимальная сумма кредита увеличивается до 8 млн рублей. С тремя детьми можно получить до 10 млн под 6%, с четырьмя ‒ до 10 млн под 4%, с пятью и более ‒ до 10 млн под 2%. Во всех случаях хотя бы одному ребенку должно быть меньше семи лет. Максимальный срок, в течение которого государство субсидирует льготную ставку, теперь составляет 15 лет, говорится на сайте КонсультантПлюс. Но есть важное исключение для семей с ребенком-инвалидом: для них сохраняется ставка 6% независимо от количества детей и региона, а возрастное условие действует до достижения ребенком 18 лет.

Теперь посмотрим, как новые условия выглядят не в процентах, а в рублях.

Один ребенок: около 40 тысяч в месяц за однушку

Для первого примера возьмем небольшую однокомнатную квартиру в ЖК «Столица» примерно за 4,6 млн рублей. При первоначальном взносе 20% семье нужно иметь около 920 тысяч рублей. Еще примерно 3,68 млн рублей придется взять у банка. При новой ставке 10% и сроке 15 лет ежемесячный платеж составит около 39,5 тысячи рублей.

Для сравнения: при прежней ставке 6% тот же кредит обходился бы примерно в 31 тысячу рублей в месяц. Разница ‒ около 8,5 тысячи ежемесячно, или больше 100 тысяч рублей за год. То есть для семьи с одним ребенком даже относительно недорогая сургутская однушка после изменения программы становится заметно дороже именно за счет процентов.

Двое детей: около 61 тысячи за двушку

Теперь представим семью с двумя детьми, которая ищет квартиру побольше. В ЖК «Городской Парк» двухкомнатная квартира из нашей выборки стоит около 8 млн рублей. При первоначальном взносе 20% семье понадобится примерно 1,6 млн рублей. Размер кредита составит около 6,4 млн.

Ставка для такой семьи теперь равна 8%. Если взять ипотеку на 15 лет, отдавать банку придется примерно 61 тысячу рублей в месяц.

Трое детей: трешка за 10 млн рублей

Для многодетной семьи возьмем трехкомнатную квартиру в том же «Городском Парке» стоимостью около 10 млн 150 тысяч рублей. Первоначальный взнос 20% ‒ примерно 2,03 млн рублей. Оставшиеся 8,12 млн рублей берем в ипотеку. Для семьи с тремя детьми ставка составляет 6%. При сроке 15 лет ежемесячный платеж получается около 68,5 тысячи рублей.

Ставка для такой семьи фактически сохранилась на прежнем уровне. Зато максимальная сумма льготного кредита теперь составляет 10 млн рублей.

Одна квартира ‒ пять разных ипотек

Разница становится еще заметнее, если взять одну и ту же квартиру и посмотреть, на каких условиях ее смогут купить семьи с разным количеством детей. Оставим ту же трешку примерно за 10 млн 150 тысяч рублей.

Семье с одним ребенком доступно максимум 6 млн рублей под 10%. Поэтому своих денег для покупки такой квартиры понадобится как минимум 4,15 млн рублей. Если взять у банка 6 млн на 15 лет, платеж составит около 64,5 тысячи рублей в месяц.

Семья с двумя детьми может получить уже 8 млн рублей под 8%. Собственных денег потребуется значительно меньше ‒ около 2,15 млн рублей. Однако поскольку сам кредит будет больше, ежемесячный платеж получится выше ‒ около 76,5 тысячи рублей. На первый взгляд выходит странно: детей больше, ставка ниже, а платеж выше. Объяснение простое. Первая семья сразу внесла больше четырех миллионов и заняла у банка только 6 млн. Вторая внесла чуть больше двух миллионов и взяла в кредит 8 млн.

Для семьи с тремя детьми ставка составляет 6%. При первоначальном взносе около 2,03 млн и кредите примерно 8,12 млн платеж составит около 68,5 тысячи рублей в месяц. С четырьмя детьми при той же сумме кредита ставка снижается до 4%, а платеж ‒ примерно до 60 тысяч рублей.

Наконец, семье с пятью и более детьми доступна ставка 2%. При тех же 2,03 млн собственных денег и кредите примерно 8,12 млн ежемесячный платеж составит уже около 52 тысяч рублей. Именно для больших семей новые условия дают наиболее заметное снижение стоимости кредита.

Лимит ипотеки ‒ не цена квартиры

Здесь важно не запутаться: 6, 8 или 10 млн рублей ‒ это не максимальная стоимость квартиры, а максимальная сумма кредита, которую можно получить на соответствующих льготных условиях.

Льготная часть кредита для семьи с одним ребенком ограничена 6 млн рублей. Более дорогую квартиру можно купить за счет большего собственного взноса либо комбинированного кредита, где сумма сверх льготного лимита будет финансироваться на обычных рыночных условиях от банка. И чем дороже сургутская квартира, тем заметнее становится эта проблема. Семья может подходить под программу, но при этом просто не иметь нескольких миллионов рублей для первоначального взноса.

Кому стало выгоднее, а кому ‒ не очень

Новые правила семейной ипотеки фактически разделили семьи на несколько групп. Семья с одним ребенком получила самое заметное повышение ставки ‒ с 6 до 10%. Для семьи с двумя детьми она выросла до 8%, хотя одновременно государство увеличило доступную сумму кредита. Семья с тремя детьми сохранила ставку 6%, но получила возможность взять до 10 млн рублей. Для семей с четырьмя детьми ставка снизилась до 4%, а с пятью и более ‒ до 2%. Они выиграли больше всех, но таких семей, во-первых, численно не очень много, и во-вторых, обычно им сложнее накопить деньги на первоначальный взнос из-за серьезных повседневных расходов.

Однако даже ставка 2-6% не отменяет главной сургутской реальности ‒ самого размера цен на жилье. Если семье нужна просторная квартира примерно за 10 млн рублей, ей все равно потребуется около двух миллионов рублей собственных денег при 20-процентном первоначальном взносе, а затем придется много лет отдавать банку по 50-70 тысяч рублей ежемесячно.

Поэтому после реформы вопрос для сургутской семьи звучит уже не только как «подходим ли мы под семейную ипотеку?», но и как «хватит ли нам денег на первоначальный взнос и потянем ли мы платеж?».

Цены на квартиры в материале взяты из каталога «Этажей» на момент подготовки обзора и могут меняться. Расчеты СИА-ПРЕСС сделаны для сравнения: первоначальный взнос ‒ 20%, срок кредита ‒ 15 лет. Страхование, комиссии, индивидуальные требования банков и другие расходы не учитывались.