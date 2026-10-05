Что сургутяне могут купить по новой семейной ипотеке ‒ в конкретных цифрах

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#305 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1790830383"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1793213945"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=mdlEymF0xm+bwCDvtClanbrw6gGSeiyzD78+5Nr2uI2DIWutqavo6SiJOSJrFvN+h2neVlUQhu+4iB/upo3wf4ZuT8SovDe9MMxTnjNJohan4kUeViEqn9MJDglf6lNU"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=mdlEymF0xm+bwCDvtClanbrw6gGSeiyzD78+5Nr2uI2DIWutqavo6SiJOSJrFvN+h2neVlUQhu+4iB/upo3wf4ZuT8SovDe9MMxTnjNJohan4kUeViEqn9MJDglf6lNU"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "b7f6eec0f39a2499f2968a78068ffaae.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdbTsnb"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdbTsnb"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-10-01 09:53:03"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-10-28 23:59:05"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#309 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#309 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#309 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#309 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#310 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1790830357"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1793213980"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=tAyR5Vl8V6CrRjkGvjJ5tG15jG0JSsgI25nGS8gDbRvvtQoOP5tCeb0em3OVLwUclle1m8pZJDF8bLysv39e4Gpu/XyY1mH+2FHHwA3zqMaH+2kVSZJ/ShkR7xbcFKyR"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=tAyR5Vl8V6CrRjkGvjJ5tG15jG0JSsgI25nGS8gDbRvvtQoOP5tCeb0em3OVLwUclle1m8pZJDF8bLysv39e4Gpu/XyY1mH+2FHHwA3zqMaH+2kVSZJ/ShkR7xbcFKyR"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "823a91289bc5eb9ed48b83ee57682b4e.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdbTsnb"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdbTsnb"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-10-01 09:52:37"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-10-28 23:59:40"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#314 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#317 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#314 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#318 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#314 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#314 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#305 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1790830383"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1793213945"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=mdlEymF0xm+bwCDvtClanbrw6gGSeiyzD78+5Nr2uI2DIWutqavo6SiJOSJrFvN+h2neVlUQhu+4iB/upo3wf4ZuT8SovDe9MMxTnjNJohan4kUeViEqn9MJDglf6lNU"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=mdlEymF0xm+bwCDvtClanbrw6gGSeiyzD78+5Nr2uI2DIWutqavo6SiJOSJrFvN+h2neVlUQhu+4iB/upo3wf4ZuT8SovDe9MMxTnjNJohan4kUeViEqn9MJDglf6lNU"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "b7f6eec0f39a2499f2968a78068ffaae.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdbTsnb"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdbTsnb"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-10-01 09:53:03"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-10-28 23:59:05"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#309 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#309 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#309 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#309 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#310 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1790830357"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1793213980"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=tAyR5Vl8V6CrRjkGvjJ5tG15jG0JSsgI25nGS8gDbRvvtQoOP5tCeb0em3OVLwUclle1m8pZJDF8bLysv39e4Gpu/XyY1mH+2FHHwA3zqMaH+2kVSZJ/ShkR7xbcFKyR"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=tAyR5Vl8V6CrRjkGvjJ5tG15jG0JSsgI25nGS8gDbRvvtQoOP5tCeb0em3OVLwUclle1m8pZJDF8bLysv39e4Gpu/XyY1mH+2FHHwA3zqMaH+2kVSZJ/ShkR7xbcFKyR"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "823a91289bc5eb9ed48b83ee57682b4e.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdbTsnb"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdbTsnb"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-10-01 09:52:37"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-10-28 23:59:40"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#314 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#317 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#314 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#318 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#314 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#314 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdbTsnb реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdbTsnb реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  83,4839   EUR  94,3201  

Новости

Больше новостей
Какой формат выборов главы города вам нравится больше?
Комментировать
0
Должны ли власти Сургута пускать иногородних перевозчиков, которые потеснят СПОПАТ?
Комментировать
0
Если объявлен режим беспилотной опасности, вы отправляете ребенка в школу?
Комментировать
0
Реформа семейной ипотеки, при которой ставка начинается с 10% при одном ребенке и снижается до 2% при пятерых, это:
Комментировать
0
Больше опросов

​Сколько детей ‒ такая и ставка: считаем семейную ипотеку на квартиры в Сургуте

Что сургутяне могут купить по новой семейной ипотеке ‒ в конкретных цифрах

​Сколько детей ‒ такая и ставка: считаем семейную ипотеку на квартиры в Сургуте
Фото: siapress.ru, сгенерировано нейросетью

С 1 октября условия семейной ипотеки в России заметно изменились. Теперь ставка и максимальная сумма льготного кредита зависят от количества детей. СИА-ПРЕСС посмотрел цены на квартиры в нескольких новостройках Сургута и посчитал, сколько семье придется накопить на первоначальный взнос и сколько затем отдавать банку каждый месяц. Речь в материале пойдет про тех, кто только собирается взять семейную ипотеку ‒ кто успел заключить договор до 1 октября, для тех условия сохранятся до конца выплаты кредита.

Семейная ипотека остается одним из ключевых инструментов покупки жилья. В начале 2026 года представители сургутского филиала «Этажей» рассказывали СИА-ПРЕСС, что именно эта программа занимала около 80% в структуре льготной ипотеки.

Важно: расчеты ориентировочные. Для сравнения мы взяли ипотеку на 15 лет и первоначальный взнос 20%. В реальности размер взноса, платежа и другие условия будут зависеть от банка и конкретного заемщика. Цены на квартиры также могут меняться.

Что изменилось

До 1 октября базовая ставка по семейной ипотеке составляла 6%. Теперь сильнее всего условия изменились для семей с одним ребенком. Они могут взять максимум 6 млн рублей под 10%. При этом ребенок должен быть младше семи лет.

Для семьи с двумя детьми ставка составляет 8%, зато максимальная сумма кредита увеличивается до 8 млн рублей. С тремя детьми можно получить до 10 млн под 6%, с четырьмя ‒ до 10 млн под 4%, с пятью и более ‒ до 10 млн под 2%. Во всех случаях хотя бы одному ребенку должно быть меньше семи лет. Максимальный срок, в течение которого государство субсидирует льготную ставку, теперь составляет 15 лет, говорится на сайте КонсультантПлюс. Но есть важное исключение для семей с ребенком-инвалидом: для них сохраняется ставка 6% независимо от количества детей и региона, а возрастное условие действует до достижения ребенком 18 лет.

Теперь посмотрим, как новые условия выглядят не в процентах, а в рублях.

Один ребенок: около 40 тысяч в месяц за однушку

Для первого примера возьмем небольшую однокомнатную квартиру в ЖК «Столица» примерно за 4,6 млн рублей. При первоначальном взносе 20% семье нужно иметь около 920 тысяч рублей. Еще примерно 3,68 млн рублей придется взять у банка. При новой ставке 10% и сроке 15 лет ежемесячный платеж составит около 39,5 тысячи рублей.

Для сравнения: при прежней ставке 6% тот же кредит обходился бы примерно в 31 тысячу рублей в месяц. Разница ‒ около 8,5 тысячи ежемесячно, или больше 100 тысяч рублей за год. То есть для семьи с одним ребенком даже относительно недорогая сургутская однушка после изменения программы становится заметно дороже именно за счет процентов.

Двое детей: около 61 тысячи за двушку

Теперь представим семью с двумя детьми, которая ищет квартиру побольше. В ЖК «Городской Парк» двухкомнатная квартира из нашей выборки стоит около 8 млн рублей. При первоначальном взносе 20% семье понадобится примерно 1,6 млн рублей. Размер кредита составит около 6,4 млн.

Ставка для такой семьи теперь равна 8%. Если взять ипотеку на 15 лет, отдавать банку придется примерно 61 тысячу рублей в месяц.

Трое детей: трешка за 10 млн рублей

Для многодетной семьи возьмем трехкомнатную квартиру в том же «Городском Парке» стоимостью около 10 млн 150 тысяч рублей. Первоначальный взнос 20% ‒ примерно 2,03 млн рублей. Оставшиеся 8,12 млн рублей берем в ипотеку. Для семьи с тремя детьми ставка составляет 6%. При сроке 15 лет ежемесячный платеж получается около 68,5 тысячи рублей.

Ставка для такой семьи фактически сохранилась на прежнем уровне. Зато максимальная сумма льготного кредита теперь составляет 10 млн рублей.

Одна квартира ‒ пять разных ипотек

Разница становится еще заметнее, если взять одну и ту же квартиру и посмотреть, на каких условиях ее смогут купить семьи с разным количеством детей. Оставим ту же трешку примерно за 10 млн 150 тысяч рублей.

Семье с одним ребенком доступно максимум 6 млн рублей под 10%. Поэтому своих денег для покупки такой квартиры понадобится как минимум 4,15 млн рублей. Если взять у банка 6 млн на 15 лет, платеж составит около 64,5 тысячи рублей в месяц.

Семья с двумя детьми может получить уже 8 млн рублей под 8%. Собственных денег потребуется значительно меньше ‒ около 2,15 млн рублей. Однако поскольку сам кредит будет больше, ежемесячный платеж получится выше ‒ около 76,5 тысячи рублей. На первый взгляд выходит странно: детей больше, ставка ниже, а платеж выше. Объяснение простое. Первая семья сразу внесла больше четырех миллионов и заняла у банка только 6 млн. Вторая внесла чуть больше двух миллионов и взяла в кредит 8 млн.

Для семьи с тремя детьми ставка составляет 6%. При первоначальном взносе около 2,03 млн и кредите примерно 8,12 млн платеж составит около 68,5 тысячи рублей в месяц. С четырьмя детьми при той же сумме кредита ставка снижается до 4%, а платеж ‒ примерно до 60 тысяч рублей.

Наконец, семье с пятью и более детьми доступна ставка 2%. При тех же 2,03 млн собственных денег и кредите примерно 8,12 млн ежемесячный платеж составит уже около 52 тысяч рублей. Именно для больших семей новые условия дают наиболее заметное снижение стоимости кредита.

Лимит ипотеки ‒ не цена квартиры

Здесь важно не запутаться: 6, 8 или 10 млн рублей ‒ это не максимальная стоимость квартиры, а максимальная сумма кредита, которую можно получить на соответствующих льготных условиях.

Льготная часть кредита для семьи с одним ребенком ограничена 6 млн рублей. Более дорогую квартиру можно купить за счет большего собственного взноса либо комбинированного кредита, где сумма сверх льготного лимита будет финансироваться на обычных рыночных условиях от банка. И чем дороже сургутская квартира, тем заметнее становится эта проблема. Семья может подходить под программу, но при этом просто не иметь нескольких миллионов рублей для первоначального взноса.

Кому стало выгоднее, а кому ‒ не очень

Новые правила семейной ипотеки фактически разделили семьи на несколько групп. Семья с одним ребенком получила самое заметное повышение ставки ‒ с 6 до 10%. Для семьи с двумя детьми она выросла до 8%, хотя одновременно государство увеличило доступную сумму кредита. Семья с тремя детьми сохранила ставку 6%, но получила возможность взять до 10 млн рублей. Для семей с четырьмя детьми ставка снизилась до 4%, а с пятью и более ‒ до 2%. Они выиграли больше всех, но таких семей, во-первых, численно не очень много, и во-вторых, обычно им сложнее накопить деньги на первоначальный взнос из-за серьезных повседневных расходов.

Однако даже ставка 2-6% не отменяет главной сургутской реальности ‒ самого размера цен на жилье. Если семье нужна просторная квартира примерно за 10 млн рублей, ей все равно потребуется около двух миллионов рублей собственных денег при 20-процентном первоначальном взносе, а затем придется много лет отдавать банку по 50-70 тысяч рублей ежемесячно.

Поэтому после реформы вопрос для сургутской семьи звучит уже не только как «подходим ли мы под семейную ипотеку?», но и как «хватит ли нам денег на первоначальный взнос и потянем ли мы платеж?».

Цены на квартиры в материале взяты из каталога «Этажей» на момент подготовки обзора и могут меняться. Расчеты СИА-ПРЕСС сделаны для сравнения: первоначальный взнос ‒ 20%, срок кредита ‒ 15 лет. Страхование, комиссии, индивидуальные требования банков и другие расходы не учитывались.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:21, просмотров: 319, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#374 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1791182818"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1791745175"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=otFfwVKIgzuLVicG4kWb0cmMHHg6Y8h1U69rEwPNswajW279VIyelDENWtUHWDn3w7IwIp9r0QhWkBKhpGLU4VyeBKcVEy6WDwTcnFI55XunrnXN3jSzufXrq9hNJsRO"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=otFfwVKIgzuLVicG4kWb0cmMHHg6Y8h1U69rEwPNswajW279VIyelDENWtUHWDn3w7IwIp9r0QhWkBKhpGLU4VyeBKcVEy6WDwTcnFI55XunrnXN3jSzufXrq9hNJsRO"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "02781500c45250f2bc8d17bc23756091.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcmkpzo"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcmkpzo"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-10-05 11:46:58"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-10-11 23:59:35"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#371 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#371 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#371 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#371 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#374 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1791182818"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1791745175"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=otFfwVKIgzuLVicG4kWb0cmMHHg6Y8h1U69rEwPNswajW279VIyelDENWtUHWDn3w7IwIp9r0QhWkBKhpGLU4VyeBKcVEy6WDwTcnFI55XunrnXN3jSzufXrq9hNJsRO"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=otFfwVKIgzuLVicG4kWb0cmMHHg6Y8h1U69rEwPNswajW279VIyelDENWtUHWDn3w7IwIp9r0QhWkBKhpGLU4VyeBKcVEy6WDwTcnFI55XunrnXN3jSzufXrq9hNJsRO"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "02781500c45250f2bc8d17bc23756091.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcmkpzo"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcmkpzo"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-10-05 11:46:58"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-10-11 23:59:35"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#371 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#371 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#371 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#371 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#374 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1791182818"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1791745175"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=otFfwVKIgzuLVicG4kWb0cmMHHg6Y8h1U69rEwPNswajW279VIyelDENWtUHWDn3w7IwIp9r0QhWkBKhpGLU4VyeBKcVEy6WDwTcnFI55XunrnXN3jSzufXrq9hNJsRO"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=otFfwVKIgzuLVicG4kWb0cmMHHg6Y8h1U69rEwPNswajW279VIyelDENWtUHWDn3w7IwIp9r0QhWkBKhpGLU4VyeBKcVEy6WDwTcnFI55XunrnXN3jSzufXrq9hNJsRO"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "02781500c45250f2bc8d17bc23756091.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcmkpzo"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcmkpzo"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-10-05 11:46:58"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-10-11 23:59:35"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#371 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#371 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#371 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#371 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcmkpzo реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcmkpzo реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте выпал первый снег: такая погода задержится почти на неделю 376
  2. В России осталось всего два мэра региональных столиц, избранных жителями 350
  3. Юный исполнитель Рыжий Макс из Югры исполнил «Комарово» и прошел в шоу «Голос.Дети» 334
  4. ​Сколько детей ‒ такая и ставка: считаем семейную ипотеку на квартиры в Сургуте 319
  5. В Югре призывник прятался от военкомата и получил уголовный штраф 305
  6. Сварщик из Сургута Валентин Ольховский выиграл федеральный конкурс и получил миллион 293
  7. Работодатели Югры подняли зарплатные предложения на 15% — сильнее всех на Урале 277
  8. ​Татьяна Бычкова: «Выброшенные обеды − это суровая форма обратной связи от школьников» 263
  9. Мандат Владимира Болотова в думе Югры передали кандидату из Радужного 238
  10. Югорчанин стал донором костного мозга для девочки 237
  1. Тюмень подсоединится к федеральной трассе М-12 до Москвы на месяц раньше плана 1770
  2. Тюменская областная дума соберется 1 октября: кто получил депутатские мандаты (там есть бывший глава Сургута) 1570
  3. ​Коммуналка подорожает, а микрозаймы ограничат: что изменится для югорчан в октябре 1365
  4. ​Минус 2,7 миллиарда: какие школы, дороги и городские проекты вычеркнуты из бюджета Сургута в этом году 1319
  5. Первый снег в Сургуте будет с дождем, и его будет очень много 1313
  6. Бывший депутат думы Югры может возглавить комитет Госдумы по охране здоровья 1298
  7. ​Власти Сургута рассказали, что будет со СПОПАТом после передачи 11 маршрутов «Самара Авто Газ» 1277
  8. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 3-4 октября? // АФИША 1229
  9. ​Удобство и привилегии: как оформить пенсию через Сбер 1209
  10. В Сургуте открыта новая станция переливания крови — в четыре раза просторнее старой 1194
  1. Кандидаты от «Единой России» забрали почти все кресла в думе Сургута. Борьба развернулась только на двух участках 4713
  2. Миллиард на десятерых: кто из кандидатов в Югре больше всех заработал перед выборами — 2026 3657
  3. Кина не будет! Электричество кончилось! 3525
  4. Треугольник успеха 3490
  5. Такие милые просторы… 3267
  6. В думе Югры исчезнут две фракции, зато появится одна новая 2904
  7. Югорчанин поборется за 10 млн рублей в шоу «Титаны» на ТНТ 2838
  8. Жили-были в Сургуте 2788
  9. Мы то, что мы говорим 2781
  10. ​На продажу 2476

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика