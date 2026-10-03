Как водителям Югры избежать столкновения с лосем и что делать после ДТП

Встретить лося на трассе в Югре можно практически круглый год, но осенью появляется дополнительный риск. В начале октября у животных идет гон: они больше перемещаются и могут неожиданно выйти на дорогу. Чем опасна такая встреча и что делать водителю – в обзоре СИА-ПРЕСС.

Сколько аварий происходит в Югре

В 2024 году на дорогах Югры зафиксировали 20 ДТП с участием крупных диких животных. Полной статистики по столкновениям с лосями за 2025 и 2026 годы в открытом доступе нет, однако такие аварии происходят регулярно.В мае 2025 года при столкновении с лосем на трассе Сургут – Нижневартовск пострадал водитель. В июне на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск произошла смертельная авария: погибла пассажирка, еще два человека получили травмы.

В 2026 году только за две недели – с 28 апреля по 13 мая – в Ханты-Мансийском районе произошло три ДТП с лосями. А 9 июня очередное столкновение на трассе Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск закончилось гибелью 21-летней пассажирки, еще два человека пострадали.

Сезон опасных встреч

По данным Природнадзора Югры, больше всего ДТП с дикими животными происходит в Ханты-Мансийском районе. Среди проблемных направлений специалисты называют дороги Ханты-Мансийск – Горноправдинск и Ханты-Мансийск – Нягань. Одна из причин – относительно свободные загородные дороги. Водители разгоняются и могут слишком поздно заметить вышедшее из леса животное.

Основной период таких ДТП приходится на время с апреля по ноябрь, хотя столкновения случаются и зимой. Осенью появляется дополнительный фактор – гон. В это время лоси больше перемещаются, а их поведение становится менее предсказуемым. Особенно активны животные на рассвете и от заката до полуночи.

Кстати: по данным учета Природнадзора Югры, в 2025 году численность лосей в округе оценивалась в 27 424 особи, а популяция находилась в фазе роста.

Как избежать столкновения

Главное – заранее снизить скорость до 80 км/ч. Особенно это касается участков со знаком «Дикие животные». Также водителям советуют внимательно следить за обочинами, а ночью на пустой трассе использовать дальний свет.

Если лось уже вышел на дорогу, лучше остановиться или максимально снизить скорость и дождаться, пока животное уйдет. Росавтодор советует избегать резких маневров и не пытаться напугать зверя звуковым сигналом. Поведение испуганного животного сложно предсказать.

Важно: вслед за одним лосем может появиться другой, поэтому сразу набирать скорость после ухода животного не стоит.

Если столкновения не избежать

Если избежать ДТП с лосем не удалось:

остановитесь, включите аварийную сигнализацию и выставьте знак аварийной остановки;

проверьте состояние пассажиров, при необходимости вызовите скорую помощь;

сообщите о ДТП в Госавтоинспекцию;

не подходите к раненому животному – от боли и шока лось может ударить копытами или рогами;

если животное осталось на проезжей части, предупредите об опасности других водителей и дождитесь экстренных служб.

Цена погибшего лося

Да, гибель дикого животного в ДТП считается ущербом животному миру. Однако распространенное выражение «штраф за сбитого лося» не совсем корректно. По данным Росавтодора, размер возмещения ущерба за погибшего лося в 2026 году составляет 80 тысяч рублей.

В Природнадзоре Югры объясняли, что дикие животные в естественной среде являются собственностью государства. Если у автомобиля на момент аварии есть действующий полис ОСАГО, ведомство направляет требование о возмещении ущерба страховой компании.

Если действующего ОСАГО нет, возмещать вред придется владельцу автомобиля. При этом речь идет именно о компенсации ущерба животному миру, а не об административном штрафе за сам факт случайного столкновения. Ремонт собственной машины ОСАГО при этом не покрывает.