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Югра находится в списке десяти регионов России с самой высокой пенсией

Югра вошла в топ-10 регионов России, где пенсия превышает 30 тысяч рублей

Югра находится в списке десяти регионов России с самой высокой пенсией
Фото администрации Сургута

Югра вошла в число десяти регионов России, где средняя пенсия работающих пенсионеров по итогам августа 2026 года превысила 30 тысяч рублей. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на данные Социального фонда России. Точную среднюю сумму выплаты по Югре в сообщении не называют.

Самые высокие средние пенсии работающих граждан зафиксированы на Чукотке — 39,6 тысячи рублей, в Ненецком автономном округе — 36,1 тысячи и в Магаданской области — 35 тысяч. В число регионов с показателем выше 30 тысяч рублей, помимо Югры, также вошли Камчатский край, Ямал и Якутия.

Для сравнения: средняя пенсия неработающих пенсионеров по России в августе составила 24 017 рублей. Это показатель для другой группы получателей и для страны в целом.

Ранее мы публиковали большой разбор о том, какие льготы и преимущества получают предпенсионеры в Югре.


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27 сентября в 18:21, просмотров: 893, комментариев: 1
Комментарии:
6xz34e
28 сентября в 02:09
И это, правда!

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