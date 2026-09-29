Участок трассы М-12 «Восток» от Екатеринбурга до Тюмени планируют открыть в ноябре

Последний участок магистрали М-12 «Восток» от Екатеринбурга до Тюмени планируют открыть в ноябре 2026 года. Об этом «Тюменской области сегодня» рассказал заместитель начальника ФКУ «Уралуправтодор» Владимир Тельнов. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин называл декабрь возможным сроком открытия движения.

«Эта дорога идет Москва – Казань – Екатеринбург пока. До Казани сделали в 2023 году, до Екатеринбурга в 2024 дотянули, соответственно, все в четырех полосах. В 2025 году был введен в эксплуатацию участок магистрали Дюртюли — Ачит. Остается участок от Екатеринбурга до Тюмени. Его протяженность с 13-го по 315-й километр. Сейчас в завершающей стадии находится около 110 км: 55 км – это реконструкция, которую закончат в ноябре, и три участка капитального ремонта, где дорогу расширяют с двух до четырех полос», — рассказал Владимир Тельнов.

По его словам, работы идут круглосуточно. Изначально завершить трассу рассчитывали еще в 2024 году, но сроки сдвинулись. Ожидается, что после открытия участка поездка между Екатеринбургом и Тюменью сократится на несколько часов.

Ранее СИА-ПРЕСС сообщал о планах запустить движение по всему участку М-12 от Екатеринбурга до Тюмени в 2026 году.