Власти Сургута дополнили Сквер Дружбы народов фотозоной

В Сквере Дружбы народов в Сургуте установили новую фотозону. Она выполнена в фирменном стиле города и посвящена Сургуту как «городу теплых сердец». В оформлении использовали узнаваемые городские и северные мотивы, сообщил глава города Максим Слепов.

О появлении фотозоны было известно заранее: в сентябре власти сообщали, что уже заключили контракт на изготовление деревянной конструкции с элементами сургутской айдентики.

Сам Сквер Дружбы народов в этом году капитально отремонтировали. Здесь заменили покрытие дорожек, обновили ступени, установили освещение, скамейки и новую входную группу. Недавно территорию также дополнительно озеленили: в сквере высадили клены, яблони, сирень и другие растения.

На этом развитие территории не закончится. Как ранее сообщили СИА-ПРЕСС, в 2027 году в центре сквера планируют установить арт-объект или скульптурную композицию, посвященную дружбе и единству народов.