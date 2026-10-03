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​В Сургуте умер ветеран Великой Отечественной войны Иван Тимченко

На 103-м году жизни умер сургутский ветеран Иван Тимченко

​В Сургуте умер ветеран Великой Отечественной войны Иван Тимченко
Фото: администрация Сургута

Сегодня, 3 октября, в Сургуте на 103-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны Иван Григорьевич Тимченко. Его трудовая биография была связана со становлением и развитием нефтегазового комплекса Западной Сибири и Сургута, сообщили в администрации города.

Иван Тимченко родился 21 января 1924 года в станице Ильской Краснодарского края. Война застала его 17-летним юношей. После освобождения Украины в 1943 году он участвовал в разминировании территории. В конце войны служил в составе 62-го полка Первого Украинского фронта.

После войны Иван Тимченко связал свою жизнь с нефтегазовой отраслью. В 1965 году он стал одним из первопроходцев Сургутского вышкомонтажного управления. Работал в бригаде своего родного брата – Героя Социалистического Труда Александра Тимченко.

Иван Григорьевич был награжден медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями Великой Победы и орденом Ленина за трудовые заслуги.

Администрация Сургута и общественный фонд «Фонд Победы» выразили соболезнования родным, близким и друзьям ветерана.

Прощание с ветераном состоится во вторник, 6 октября, в 11:00, в зале крематория на территории Чернореченского кладбища.


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Сегодня в 12:41, просмотров: 212, комментариев: 0
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