Председатель ТИК Сургута рассказала о процедуре в случае перехода Болотова в Думу Югры

Кандидат в депутаты Думы Сургута восьмого созыва, президент Торгово-промышленной палаты и предприниматель Владимир Болотов может перейти в Думу Югры нового созыва. В таком случае его место в городской Думе окажется вакантным, а шестой одномандатный округ останется без депутата до проведения дополнительных выборов.

О том, что Болотов может получить мандат в окружном парламенте, стало известно после отказа от мандатов лидеров списка «Единой России» − губернатора Югры Руслана Кухарука и избранного в Госдуму Дмитрия Аксенова. Освободившиеся места по итогам распределения получили сургутяне Владимир Болотов и Ольга Леснова.

Сам Болотов сообщил СИА-ПРЕСС, что решение о переходе пока принимается и позднее он отдельно его озвучит.

Что произойдет с его городским мандатом в случае ухода, корреспондент СИА-ПРЕСС уточнил у председателя ТИК Сургута Светланы Гараниной. По ее словам, передать место следующему кандидату, набравшему больше голосов, нельзя.

«Если освобождается мандат в Думу города Сургута, то, соответственно, через год будем проводить дополнительные выборы в единый день голосования», − пояснила Гаранина.

Она объяснила это особенностями избирательной системы, по которой формируется городская Дума. Депутаты по одномандатным округам избираются по принципу относительного большинства: мандат получает кандидат, набравший больше всего голосов.

Поэтому после ухода депутата место не перейдет к следующему участнику выборов, а избирательный округ временно останется пустым.