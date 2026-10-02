В ДК «Магистраль» Сургута обновили и испытали механику сцены

В ДК «Магистраль», где располагается Сургутский музыкально-драматический театр, обновили механику сцены. Подъемниками, которые прежде приводили в движение вручную, теперь можно управлять с пульта. Оборудование уже смонтировали и испытали, сообщает канал «Стройкомплекс Югры» по итогам окружного строительного штаба 30 сентября. В здании также заканчивают отделку фасада, обновляют внутренние помещения и инженерные сети.

На штабе обсудили и другие учреждения культуры округа. В Лангепасе ремонтируют Клуб молодежи: строители работают на кровле, фасаде и внутри здания. Завершить работы город рассчитывает в декабре. После ремонта там планируют открыть студии дизайна и фоторежиссуры, а также швейный цех.

В Мегионе в краеведческом музее на улице Заречной обновляют кровлю, отопление и электроснабжение, благоустраивают территорию. Для поселков Луговского и Горноправдинска предложили изучить проект культурно-спортивного комплекса, уже построенного в Ярках. Окружное управление капитального строительства оценит, подойдет ли он для этих площадок.

Ранее siapress.ru сообщал о ходе капремонта ДК «Магистраль»: в середине сентября готовность первой очереди оценивали в 98%, второй — в 12%.