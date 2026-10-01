Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

3 октября

Музейное занятие «Чудо в перьях»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: с 10:00 до 17:30.

Тема октябрьского проекта «ОчеВИДНО» – орнитология. Участники познакомятся с многообразием птиц Югры, узнают интересные факты из жизни пернатых соседей, выяснят причины их перелетов и познакомятся с удивительными свойствами птичьих перьев. Занятие дополнят занимательные опыты, эксперименты и практическое задание с использованием микроскопа.

Телефон для записи: 51-68-17. Цена билета: от 50 рублей. 6+

Лекция «Сибирский эпизод большого путешествия»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, первый этаж. Время: 12:00.

В музее пройдет лекторий, посвященный 135-летию визита цесаревича Николая Романова в Сургут. Гости познакомятся с маршрутом путешествия цесаревича, который начался с Дальнего Востока через просторы Сибири к Уралу, а также узнают, как Сургут готовился к визиту высокого гостя и чем он запомнился современникам.

Телефон для справок: 51-68-20, 23-85-66. Вход свободный. 12+

Мастер-класс «Югорский букет»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

На творческом занятии дети и взрослые сделают декоративную закладку в стиле «акварельный скетчинг».

Телефон для записи: 51-68-10, 51-68-11. Цена билета: детский – 200 рублей, взрослый – 300 рублей, семейный – 350 рублей. 6+

Концерт «Осенний синдикат»

Место проведения: Концертная площадка «Компромат», улица Ленинградская, 3/1. Время: 19:00.

В «Компромате» пройдет концерт трех сургутских групп с абсолютно дикой энергетикой. На сцену выйдут коллектив «Поворот (в) не туда», «Талант Бэнд» и фреш-банда «Электродед». Площадка будет наполнена громкими песнями, барабанами, акустической гитарой и мощным вокалом.

Телефон для справок: +7 (969) 507-38-70. Цена билета: до мероприятия ‒ 350 рублей, в день мероприятия ‒ 500 рублей. 16+

Концертная программа «Ваш Андрей Петров»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 19:00.

Концерт «Ваш Андрей Петров» назван так не случайно: к 80-летию мастера была издана одноименная книга, объединившая воспоминания Юрия Темирканова, Георгия Данелии, Ирины Богачёвой и других современников, которым посчастливилось работать и дружить с композитором. Через эти трогательные, забавные и глубокие истории слушатели откроют для себя многогранность личности Петрова, а также узнают подробности создания знаменитых композиций. В программе вечера прозвучат фрагменты из музыкальных спектаклей «Сотворение мира», «Легенда о Тиле Уленшпигеле» и «Капитанская дочка», а также любимые песни и романсы из кинолент, ставших классикой отечественного кино: «Служебный роман», «Я шагаю по Москве», «Человек-амфибия», «Вокзал для двоих» и других.

Телефон для справок: 52-18-01. Цена билета: от 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

4 октября

Спектакль «Муха-Цокотуха»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18. Время: 11:00 и 13:00.

По мотивам сказки Корнея Чуковского зрителей приглашают на необычный урок энтомологии. Муха-Цокотуха – не обычная муха: она добрая, смелая и умная, готовая справиться с преградами, чтобы объединить всех букашек-таракашек и жить в мире со всеми. Но когда ее поймает хитрая паутина, на помощь бросится маленький, но очень смелый Комарик и вступит в схватку с кровожадным Пауком. Это поучительная история о том, как важно верить в себя, быть смелым и дружным и не бояться приходить на помощь нуждающимся.

Телефон для справок: 34-48-18. Цена билета: 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Музейное занятие «Я люблю Сургут!»

Место проведения: Центр патриотического наследия, улица Просвещения, 7/1. Время: 12:00.

Жители и гости Сургута совершат виртуальное путешествие по городу: с помощью мультимедийной презентации участники познакомятся с историей Сургута в разные периоды времени. В завершение каждый изготовит стильный аксессуар с тайным смыслом – браслет в технике «Азбука Морзе» с закодированным признанием в любви к родному городу.

Телефон для записи: 51-68-17. Цена билета: 200 рублей. 0+

Спектакль-концерт «Снежная королева»

Место проведения: Центр культуры и досуга «Камертон», улица Островского, 16/1. Время: 12:00 и 14:00.

Юным и взрослым горожанам покажут знакомую с детства историю о дружбе, смелости и добром сердце, способном растопить любой лед. Яркие костюмы, красивые декорации и живая музыка создадут незабываемую атмосферу для всех.

Телефон для справок: 71-18-18. Цена билета: 600 рублей. 0+

Мастер‑класс «Рябиновые серьги»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», Дом ремесел, улица Энергетиков, 2. Время: 12:30 и 14:30.

На занятии сургутяне смогут создать своими руками стильные серьги. Поделка будет выполнена из бисера.

Телефон для записи: 28‑20‑48, 24‑78‑39. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Балет «Спящая красавица»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 14:00.

Зрителей ждут фантастические декорации – дворец в бархате и позолоте, заколдованный лес – и яркие костюмы. Особое восхищение вызывают сцены торжественного шествия и бала-маскарада, где появляются Кот в сапогах и Белая кошечка, Красная шапочка и Волк, Принцесса Флорина и Голубая птица. В центре постановки – романтичные принцесса Аврора и влюбленный принц, а также добрая фея Сирени.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 1 800 рублей. 0+

Мастер-класс «Авторский взгляд»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

Музей приглашает всех желающих на мастер-класс по художественной фотографии. Участники узнают, как превратить обычный снимок в выразительную работу, научатся выстраивать композицию, работать со светом и находить необычные ракурсы даже в привычных сюжетах.

Телефон для записи: 51-68-10, 51-68-11. Цена билета: детский – 200 рублей, взрослый – 300 рублей, семейный – 350 рублей. 6+

Балет «Лебединое озеро»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 18:00.

В основе балета – рыцарская история о недостижимой любви принца к заколдованной красавице-лебедю. На пути к счастью героев ждут испытания, которые им предстоит преодолеть. Труппа «Классический Русский балет» покажет зрителям отточенные движения, плавные адажио, безупречную синхронность и красоту исполнения, а оформление сцены погрузит всех в атмосферу средневекового замка.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 2 200 рублей. 6+