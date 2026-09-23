Как Сургут может без особых затрат развить цивилизованную уличную торговлю

Сургутяне во второй раз активно «проголосовали ногами» за ярмарку «Товары земли Югорской», а некоторые задались вопросом: а возможно ли в городе покупать аналогичные продукты на более-менее постоянной основе? И это все – на фоне вечной борьбы властей с несчастными нелегальными торговцами у бывшего «Агентства воздушных сообщений» и в других местах.

Есть как минимум один способ свести две эти крайности к единому приличному знаменателю. И это делают в Тюмени. Вот как.

Несколько лет назад там начали устанавливать небольшие полукрытые киоски под брендом «Продаем свое». Там имеют право торговать даже не те, кого мы привыкли называть «местными производителями», а именно дачники. В начале каждого сезона они идут в департамент потребительского рынка, предъявляют документы на себя и наличие дачного участка и-и… все. Им выдают разрешение продавать проды своего сельхозтруда на одной из точек, разбросанных по городу. Бесплатно. Правда, существенное ограничение – продавать можно только необработанную продукцию растительного происхождения, то есть мясо-рыбу-молочку нельзя.

Надо сказать, что в Тюмени и для фермеров-производителей, которые как раз по мясу-рыбе-молочке есть куда приткнуться – например, «Михайловский» рынок. Все-таки эта категория товаров более требовательная к качеству.

Вы удивитесь (нет), по ходу установки киосков «Продаем свое» в разных точках Тюмени параллельно снижалось количество и объем штрафов за незаконную торговлю – буквально за год с 3,3 млн до 1,1 млн рублей. Любопытно, да?

То есть вполне можно расставить по Сургуту такие же киоски, где люди могли бы бесплатно торговать всяческим добром со своих дач, дикоросами и другой простыми вещами. Вплоть до непродовольственных товаров – например, чтобы по субботам-воскресеньям туда организованно выходили люди и устраивали импровизированные блошиные рынки. Никто не говорит, что нужно на 100 процентов повторять опыт Тюмени или других городов, вполне можно расширять границы и экспериментировать.

Но то, что это будет востребовано, лично я не сомневаюсь.