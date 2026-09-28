Предварительно в думе Югры вместо Рината Айсина Сургут будет представлять Владимир Болотов

Известный сургутский депутат Ринат Айсин пока не получил мандат думы Югры нового созыва. От права занять кресла в региональном парламенте отказались лидеры списка «Единой России» — губернатор Руслан Кухарук и пробившийся по одномандатному округу в Госдуму ветеран СВО Дмитрий Аксенов, после чего избирком Югры передал мандаты двум сургутянам. В итоге в парламент округа отправятся депутат думы Сургута, президент Торгово-промышленной палаты и бизнесмен Владимир Болотов, а также депутат окружного парламента предыдущего созыва Ольга Леснова.

Еще одно место действующему депутату думы Югры из Сургута Виктору Сысуну — третьему номеру общерегиональной части списка ЛДПР. Мандат освободился после отказа лидера партии Леонида Слуцкого.

Кроме того, по одномандатным округам от Сургута в думу Югры избраны Лариса Белоцерковцева, Олег Ваховский, Александр Сальников и Ирина Урванцева от «Единой России», а также представитель ЛДПР Сергей Кульпин.

Ринат Айсин впервые избрался в думу Сургута в 2011 году, и после завершения первого созыва пробился в думу Югры — там он отработал с 2016 по 2026 год. Теперь он может не попасть в очередной созыв, если кто-то из получивших мандат представителей списка «Единой России» не откажется от права заседать в окружной думе.

UPD. Чтобы Ринат Айсин попал в думу Югры должна сложиться ситуация, когда от мандатов откажутся и Владимир Болотов, и следующий номер списка — депутат думы Ханты-Мансийска Кирилл Медведев. Совпадение этих обстоятельств выглядит крайне маловероятным.

Ранее мы рассказывали о том, что 24 из 25 кресел в думе Сургута заняли представители «Единой России».