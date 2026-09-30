Новый состав Думы Сургута начнет работу с выбора председателя

Первое заседание Думы Сургута восьмого созыва состоится 8 октября. Пока на официальном сайте парламента не опубликовали перечень вопросов, которые предстоит рассмотреть депутатам.

По предварительной информации собственного источника СИА-ПРЕСС, на первом заседании народным избранникам предстоит избрать председателя и двух его заместителей. Также депутаты должны назначить дату следующего заседания.

Начнет вести первое заседание нового созыва председатель Думы Сургута прошлого − седьмого − созыва Александр Олейников.

Напоминаем, что известный сургутский депутат Ринат Айсин пока не получил мандат думы Югры нового созыва. От права занять кресла в региональном парламенте отказались лидеры списка «Единой России» − губернатор Руслан Кухарук и пробившийся по одномандатному округу в Госдуму ветеран СВО Дмитрий Аксенов, после чего избирком Югры передал мандаты двум сургутянам. В итоге в парламент округа отправятся депутат думы Сургута, президент Торгово-промышленной палаты и бизнесмен Владимир Болотов, а также депутат окружного парламента предыдущего созыва Ольга Леснова.