В Сургуте авторы презентовали фильм «Романовы. Преданность и предательство»

В Сургуте представили исторический фильм «Романовы. Преданность и предательство». Как сообщает канал «Югра официально», картина снята по роману югорско-тюменского писателя Сергея Козлова и рассказывает о последних годах жизни Николая II, его супруги Александры, детей и брата Михаила.

Основная часть съемок проходила в Тобольске и его окрестностях. Одной из площадок стал музей семьи Романовых, расположенный в бывшем «Доме свободы». Для фильма там воссоздали интерьеры дома Ипатьева.

После показа сургутяне встретились с продюсером Олегом Урушевым, режиссером Василием Чигинским и актером Денисом Пропаловым. Они рассказали о работе над картиной и ответили на вопросы зрителей. Пропалов сыграл цесаревича Алексея — последнего наследника российского престола. По словам актера, это его первый крупный исторический проект, поэтому к роли он готовился с особой тщательностью.

Чигинский отметил, что съемки исторического кино требуют труда большой команды и сопряжены с особой ответственностью перед зрителями. По его словам, первые отклики на фильм были теплыми.