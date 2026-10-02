Тюменская область получила премию BISA за безопасную цифровизацию

Тюменская область победила в номинации «Лидеры безопасной цифровизации» премии Ассоциации по защите деловой информации (BISA). Награду на церемонии в Москве получил заместитель губернатора, директор регионального департамента информатизации Станислав Логинов. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области.

«Информационная безопасность в Тюменской области выстроена как многоуровневая система защиты. Мы развиваем устойчивость к DDoS-атакам, круглосуточно мониторим угрозы, анализируем трафик и реагируем на инциденты. Отдельное внимание уделяем обучению сотрудников и регулярным проверкам, чтобы кадры всегда шли в ногу с вызовами цифрового пространства. Именно системный подход позволяет уверенно противостоять киберугрозам. Мы открыто говорим о сложностях и успехах в формировании информационной безопасности региона и готовы делиться опытом в освоении этой сферы», — рассказал Логинов.

По данным властей, регион внедряет технологии для раннего выявления угроз и работает над надежностью цифровых сервисов. Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская пояснила подход к оценке участников: «Если система идеально выстроена, но плохо защищена, то ее смысл теряется. Поэтому премией BISA "За вклад в безопасность цифрового будущего" отмечаются проекты по разработке сложных информационных систем, защита которых хорошо продумана. Оцениваются все важные параметры, в комплексе. И это правильный подход».

Ранее siapress.ru писал, что с начала 2026 года специалисты отразили более 14 миллионов атак на информационные системы правительства Тюменской области, включая атаки через электронную почту и на государственные веб-приложения.