В Сургуте прозвучат 45 произведений современных композиторов

С 9 по 24 октября в Сургуте пройдет III фестиваль современной музыки «Мир звучит». В галерее «Стерх» выступят музыканты из Сургута, Санкт-Петербурга и Новосибирска. В программе – шесть концертов, четыре паблик-тока и две лекции. Всего прозвучат 45 произведений 35 композиторов, сообщили в пресс-службе галереи.

Фестиваль посвящен современной музыке и классике XX века. В этом году сургутяне также услышат электроакустические произведения и несколько премьер.

9 октября, 19:00 – «Когда стихает шум XX века». Фестиваль откроют квартет Perfecto и пианистка Юлия Напольских. Они исполнят произведения Бориса Чайковского, Петериса Васкса, Филипа Гласса, Валентина Сильвестрова, Георгса Пелециса и Гии Канчели. Перед концертом, в 18:30, пройдет паблик-ток о фестивале.

10 октября, 17:00 – «Фрески жизни». Выступят музыканты Новосибирской филармонии Аркадий Бурханов, Ольга Колесникова и Эдуард Миллер. После концерта пройдет встреча с музыкантами.

17 октября, 17:00 – «Голоса ветра». В Сургуте выступит саксофонистка Серафима Верхолат из Санкт-Петербурга. В программе преимущественно электроакустическая музыка российских композиторов последних лет. После концерта запланирован паблик-ток.

18 октября, 17:00 – «Под звездами в садах». В этот день прозвучит музыка сургутского композитора Сергея Зятькова, в том числе три премьеры. Перед концертом, в 16:30, с ним пройдет паблик-ток.

23 октября, 19:00 – «Мистический рояль». Пианистки Юлия Напольских и Светлана Зуева исполнят произведения композиторов XIX-XX веков. В 18:00 музыковед Вероника Шитова прочитает лекцию «Композиторы-мистики».

24 октября, 17:00 – «Холодно – горячо». Завершат фестиваль молодые музыканты Сургута. Перед концертом, в 16:00, пройдет лекция «Сибирская музыка периода расцвета».

Все мероприятия пройдут в галерее современного искусства «Стерх» на улице Магистральной, 34/1. Стоимость входа – 400 рублей. 12+.