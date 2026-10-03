Каждый четвертый югорчанин дружит со своим начальником

Почти каждый четвертый работающий житель Югры считает свои отношения с руководителем дружескими. Так ответили 23% участников опроса SuperJob. Большинство (61%) общаются с начальством только по работе.

При этом 44% опрошенных считают, что дружба с руководителем скорее помогает в работе, а 32% видят в ней больше минусов. Среди тех, кто уже дружит с начальником, положительно такое общение оценивают 75%.

Чаще приятельские отношения с руководством складываются у молодежи. О дружбе с начальником рассказали 33% работников младше 35 лет. Среди респондентов старше 45 лет таких 19%.

Мужчины чаще женщин называют отношения с начальником дружескими. Такой формат общения также чаще встречается среди югорчан с зарплатой от 150 тысяч рублей.