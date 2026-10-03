Сургутяне смогут увидеть звездопад Ориониды в ночь с 21 на 22 октября

В октябре жители Сургута смогут наблюдать метеорный поток Ориониды. Его активность начинает расти со 2 октября, а пик придется на ночь с 21 на 22 октября. В это время ожидается около 20 метеоров в час, рассказали в Пермском Политехе.

Обычно вспышки метеоров белые, но встречаются красные, желтые, оранжевые и сине-зеленые. Чтобы увидеть звездопад, телескоп не нужен. Лучше выбрать темное место подальше от городских фонарей и дать глазам 20-30 минут привыкнуть к темноте. Больше всего метеоров ожидается перед рассветом.

Правда, наблюдению может помешать яркая Луна. В ночь пика она будет освещена примерно на 80%, поэтому слабые метеоры могут быть плохо видны. При этом самые яркие вспышки заметить все равно получится.