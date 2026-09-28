Бывший депутат думы Югры Владимир Сысоев претендует на высокий пост в новом созыве Госдумы

Бывший депутат думы Югры Владимир Сысоев может возглавить комитет Государственной думы нового созыва по охране здоровья. Фракция ЛДПР рекомендовала на этот пост политика, избранного от региональной группы, в которую входят Тюменская область, Югра и Ямал.

Это станет для Владимира Сысоева повышением: в прошлом созыве он работал членом комитета по природным ресурсам. «Несколько неожиданный фронт работ, поскольку к здравоохранению Владимр Сысоев имеет весьма отдаленное отношение. Для регионов Тюменской области это весьма полезное назначение, которое может усилить лоббисткие возможности регионов, равно как и позиции партии», — сказал по этому поводу тюменский политолог Александр Безделов.

Владимир Сысоев начал депутатскую карьеру в Тюменской областной думе. В 2011 году он несколько месяцев представлял избирателей в думе Югры и занимал пост заместителя председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике. Позднее вновь работал в областном парламенте, избирался в Госдуму, а в 2019-2021 годах был заместителем губернатора Тюменской области. В федеральный парламент он вернулся в 2025 году.

Это не единственное заметное повышение политика из «большой» Тюменской области в новой Госдуме. Изменения ожидаются и в комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, которым в предыдущем созыве руководил Дмитрий Кобылкин (нам он более известен как бывший губернатор Ямала и бывший министр природных ресурсов). «Единая Россия» не выдвинула кандидата на эту должность, а возглавить комитет может избранная от Тюменской региональной группы представительница «Новых людей» Елена Панова. Ранее она руководила аппаратом комитета и работала заместителем Дмитрия Кобылкина на Ямале и в Минприроды. Сам бывший председатель комитета, как ожидается, возглавит фракцию «Единой России» в Госдуме.