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​В Сургуте снова перенесли открытие колледжа Знаменского

Колледж имени Знаменского в Сургуте не открылся после ремонта

​В Сургуте снова перенесли открытие колледжа Знаменского
Фото: siapress.ru

Капремонт Сургутского колледжа русской культуры имени А.С. Знаменского снова затягивается. Во время работ выяснилось, что зданию нужен дополнительный ремонт, сообщил департамент культуры Югры в ответ на обращение горожанки.

«Жалко, что дети, которые уже учатся в школе с уклоном на музыку (Колледж русской культуры в Сургуте), вынуждены третий год уже выживать. У детей по восемь-девять уроков в день (с музыкальными), а они вынуждены тратить время на переход с одного учебного заведения в другое по 40 минут. А конца ремонта не видно до сих пор, только кормят обещаниями», – пожаловалась сургутянка Ольга К в комментариях под постом губернатора Югры Руслана Кухарука.

Новую дату открытия колледжа в департаменте культуры Югры не назвали. Пока идет ремонт, в учреждении изменили расписание занятий. Кроме того, в аудиториях, где проходят индивидуальные занятия, установили дополнительные музыкальные инструменты.

Напомним, ремонт основного здания колледжа на улице Энергетиков начался в 2024 году. Изначально завершить его планировали в январе 2026 года. Однако первый подрядчик – екатеринбургская компания «Ремстройресурс» – спустя примерно год прекратил работы. Контракт с ним расторгли, а завершать ремонт поручили тюменской компании «АСНО». Подробнее об истории затянувшегося капремонта.

Осенью 2025 года готовность объекта оценивалась примерно в 50%. К тому моменту в здании провели перепланировку, частично обновили фасад и кровлю, смонтировали инженерные сети. После смены подрядчика срок окончания работ перенесли на 16 августа 2026 года – предполагалось, что новый учебный год учащиеся начнут уже в обновленном здании.


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Сегодня в 17:16, просмотров: 294, комментариев: 0
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