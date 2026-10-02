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Власти Сургута планируют построить новый колумбарий на 5 тысяч ячеек

Сургут впервые принял федеральную конференцию, посвященную похоронной отрасли

Власти Сургута планируют построить новый колумбарий на 5 тысяч ячеек
Фото администрации Сургута

Сургут впервые принял большую профессиональную конференцию, посвященную похоронному делу. Официально она называлась «Пути развития похоронной отрасли в Российской Федерации: совершенствование законодательства, развитие кремации, формирование культуры памяти». Специалисты из разных городов собрались, чтобы обсудить содержание кладбищ, организацию захоронений и изменения, которых отрасль ждет от законодателей. Для Сургута и Югры встреча такого масштаба стала первой.

На конференцию приехали 25 представителей других регионов. К обсуждению также пригласили специалистов из Сургута и соседних муниципалитетов, а кто не смог приехать — подключались к обсуждению в режиме онлайн. По словам директора сургутского МКУ «Ритуал» Игоря Фурива, география участников развернулась от Москвы до Южно-Сахалинска и Владивостока. Программа охватила как общие для отрасли вопросы, так и конкретные практики. Участники говорили о законодательстве, инвестициях, развитии кремации и строительстве похоронных домов. Отдельные выступления посвятили роли некоммерческих организаций и профессиональных стандартов, содержанию кладбищ, созданию мемориальных пространств и увековечению памяти участников СВО.

Сургуту есть чем поделиться…Особое место на Чернореченском кладбище в Сургуте отведено «Аллее воинских захоронений, где покоятся почетные сургутяне, ветераны Великой отечественной войны и бойцы специальной военной операции. Работы по устройству 13 сектора завершены в августе текущего года, которые включали в себя укладку брусчатки, озеленение территории, создание зоны прощания. В следующем году по аналогичным решениям планируется благоустройство 15 сектора. Здесь определен единый подход.

«Мы прекрасно понимаем, что в данном случае воинское захоронение – это не просто часть кладбища, это мемориальный комплекс. По требованиям мемориальных комплексов воинское захоронение должно соответствовать определенным параметрам. Мы договорились с родными и определили параметры памятников. Всего три варианта, близких по цене, с определенными элементами, но в одном стиле», – отметил заместитель главы Сургута Виталий Малыхин.

Заместитель директора департамента городского хозяйства Галина Набиева, приветствуя участников, предложила уделить внимание вопросам, с которыми специалисты сталкиваются в ежедневной работе. Среди них — цифровизация и изменения законодательства. В повестку вошли также экономика ритуальной сферы и опыт работы нового тюменского крематория. Опыт работы сургутского крематория также был отмечен. В этом году в Сургуте приобретена новая печь, теперь их будет две.

Как стало известно в ходе конференции, в Сургуте также запланировано строительство еще одного колумбария. Строительство предполагается вести поэтапно. В разговоре с журналистами директор «Ритуала» привел возможный масштаб проекта — пять тысяч ячеек — и оценил ежегодный ввод примерно в 500-700 мест. Пока новые ниши не построены, урны можно оставить на хранение в крематории. «Мы на безвозмездной основе храним прах», — пояснил Фурив. После появления мест семьи смогут разместить урны в колумбарии.

Спрос на кремацию, по словам директора «Ритуала», растет. Это делает вопрос новых колумбарных ниш особенно заметным для города, где возможности расширения кладбища ограничены. На Чернореченском кладбище продолжают строить новые участки для захоронений, однако такая работа требует не только выделить землю: нужны дороги, проезды и водоотводные каналы. Город также выделил средства на вторую кремационную линию.

Важной частью встречи стал обмен опытом между городами. Перед конференцией гости побывали на сургутском кладбище и познакомились с тем, как здесь обустраивают новые участки. Игорь Фурив рассчитывает, что коллеги смогут применить увиденные решения у себя. В свою очередь, Сургут намерен изучить подходы других регионов к содержанию кладбищ, устройству воинских захоронений и сохранению памяти.

При поддержке Администрации Сургута


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02 октября в 09:31, просмотров: 638, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
02 октября в 10:41
Первая весёлая и жизнеутверждающая новость за месяц

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