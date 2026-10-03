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Сургутский район помог провести чемпионат России по фиджитал-спорту в «Сириусе»

Специалисты из Сургутского района стали соорганизаторами чемпионата России по фиджитал-спорту

Сургутский район помог провести чемпионат России по фиджитал-спорту в «Сириусе»
Фото Всероссийской федерации фиджитал-спорта

Специалисты Сургутского района испытали на чемпионате России по фиджитал-спорту новую систему оценки движений участников соревнований по ритм-симулятору. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. Соревнования прошли в «Сириусе», Сургутский район стал их соорганизатором: его специалисты обеспечивали работу площадки и судейство.

Систему разработали директор районного Центра цифровых видов спорта Артем Щепотьев и тренер спортшколы № 2 по художественной гимнастике Анна Святогор. Прежде судьи опирались преимущественно на данные контроллера в руке спортсмена. Новый подход учитывает и движения ног, что позволяет точнее оценивать технику. По словам Трубецкого, испытания прошли успешно; в дальнейшем систему планируют закрепить в правилах дисциплины.

В чемпионате участвовали более 30 спортсменов из разных регионов России, в том числе трое представителей Сургутского района. Щепотьев также провел два семинара: представил документы для Всероссийской федерации фиджитал-спорта и образовательную программу для руководителей спортивных центров, подготовленную с учетом районного опыта.

Цифровые виды спорта развиваются в Сургутском районе с 2017 года. В прошлом году в Белом Яре открылась первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта.

Ранее мы писали, что Сургутский район принимал Кубок России и Кубок главы района по фиджитал-спорту. Одной из дисциплин соревнований был ритм-симулятор.


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03 октября в 11:41, просмотров: 549, комментариев: 0
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