Или зачем нам материться

Прочитала на нашем сайте результаты опроса, посвященного употреблению мата, на который большинство наших прекрасных читателей ответили, мол, нет, им не стыдно, когда они матерятся.

В связи с этим я вспомнила, как в детстве услышала от мальчишек во дворе слово «м..дозвон», оно мне понравилось, показалось ярким, как всякая экспрессивно окрашенная лексика, и вскоре после этого будучи в гостях я его употребила громко в большой и очень приличной компании, чем вогнала в краску родителей, которые никогда дома не матерились.

Сразу оговорюсь, да, бывает, что и сейчас у меня вырываются эти самые слова (и мне за это стыдно). Например, где-то в сложной дорожной обстановке, когда ситуация совсем выходит из-под контроля. Это свойство всех ругательных слов – быстро «выпустить пар» и стало видимо, той почвой, на которой произрастают и строятся все трехэтажные матерные конструкции граждан нашей страны.

Здесь же и психологи, которые нам в помощь с этими вот советами – не держать все в себе, потому что вредно, и общий достаточно благожелательный настрой общества к матным ругательствам – они проскакивают даже в самых высокоорганизованных текстах интернета, они встраиваются в наше сознание благодаря лозунгам типа «Повар без мата, что борщ без томата» и прочая, прочая. Да что там говорить – в моем детстве был анекдот, когда инопланетяне, прилетевшие на Землю, признали Советский Союз самой научной страной мира, потому что «у них на всех заборах написаны буквы ИКС, ИГРЕК еще одна, неизвестная науке переменная».

И все-таки мне жаль, что мат как вышел из народа, так там и остался. Мне жаль наших детей, которые матерятся, как сапожники. И кстати, никому никогда не помогут эти стыдливые пленки на книгах 18+, где надо еще поискать ругательства среди моря литературного текста. Мне неприятно, что матерные слова все чаще произносятся вслух нежными девичьими или детскими устами. Рамки раздвинулись так широко, что исчезло само понятие «ненормативная» лексика. Теперь у нас есть не только прослойка граждан, которая «на нем разговаривает», но и большинство граждан просто и обыденно использует мат в быту. То ли для того, чтобы как можно ярче выразить неказистое качество нашей жизни, то ли просто потому, что все запреты сняты и эти самые слова потеряли свою сакральную сущность.

Я никого ни к чему не призываю, упаси бог. Просто сама не матерюсь. И вовсе не потому, что не знаю таких слов (все-таки я филолог), а потому, что у меня слишком богатое воображение и в каждом слове для меня все еще важно его значение. А еще сквернословие – это грех по церковным канонам. Ну и к тому же, я из тех оставшихся «мамонтов», которым кажется, что такие слова, используемые всегда, разрушают говорящего. И что качество нашей речи тире качество нашей жизни и показатель нашей культуры.