В Югре суд взыскал 306 тысяч рублей со студентки за прекращение целевого обучения

Суд взыскал с жительницы Советского 306 138 рублей 45 копеек штрафа за неисполнение договора о целевом обучении. Как сообщает пресс-служба судов Югры, иск подал окружной департамент образования и науки.

В 2024 году девушка заключила договор с медицинской организацией и поступила на программу высшего образования по специальности «Лечебное дело». Она должна была завершить учебу, а затем работать по полученной квалификации. Место предоставили по квоте целевого приема, обучение оплачивалось из бюджета Югры.

В марте 2025 года студентка по собственной инициативе прекратила обучение по этой программе и перевелась на факультет среднего профессионального медицинского образования. Департамент счел, что она не выполнила условия договора, и потребовал взыскать штраф.

Суд удовлетворил иск в полном объеме. Решение вынесено заочно и пока не вступило в законную силу: ответчица может обратиться за его отменой или обжаловать.