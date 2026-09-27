В Сургутской травмбольнице прооперировали профессионального боулера

В Сургутской травмбольнице восстановили сухожилие плеча профессиональному боулеру и тренеру сборных Югры Александру Ополеву. Как сообщил директор департамента здравоохранения округа Роман Паськов, спортсмен получил травму во время разминки перед соревнованиями.

Ополев занимается боулингом около 30 лет. По словам Паськова, повреждение сухожилия бицепса плеча можно лечить и без операции. Однако спортсмену необходимо выдерживать высокие нагрузки, поэтому врачи решили восстановить место прикрепления сухожилия хирургическим путем.

Операцию провел врач отделения травматологии и ортопедии №1 Артем Денисенко. Он закрепил сухожилие с помощью анкера — фиксатора, который устанавливают в кость вместе с ортопедическими нитями. Такой метод позволяет раньше приступить к реабилитации; удалять анкер после восстановления не потребуется.

Сейчас Ополеву рекомендованы щадящие нагрузки на руку. При соблюдении рекомендаций врача он рассчитывает вскоре вернуться к тренерской работе. Спортсмен возглавляет мужскую и женскую сборные Югры, которым в октябре предстоит выступить на Кубке России в Красноярске.

Боулингом профессионально занимаются и дети тренера — Анастасия и Дмитрий. Вместе с отцом они неоднократно становились призерами соревнований.