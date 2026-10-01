В Сургуте до конца октября установят 49 новых остановок с обогревом

В Сургут доставили первую в этом году партию новых остановочных павильонов. До конца октября в разных частях города планируют установить 49 комплексов, сообщила администрация Сургута. Монтаж уже идет в поселках Таежном и Дорожном; еще пять павильонов появятся на участках новых дорог.

«Обновление остановочной сети – часть системной работы по повышению качества транспортного обслуживания города. При выборе мест традиционно ориентируемся на пассажиропоток и предложения сургутян», – обозначил глава Сургута Максим Слепов.

Павильоны спроектировали с учетом северного климата. Их будут подключать к электросетям по мере установки и оформят в соответствии с новым визуальным образом города.

«Новые остановки будут оснащены инфракрасными обогревателями, информационными табло и камерами видеонаблюдения для обеспечения безопасности пассажиров и контроля за порядком. Также на остановочных пунктах установят скамьи и урны», – рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства администрации города Анна Коршунова.

По плану администрации, к концу 2026 года в Сургуте будет 192 павильона нового образца. Старые конструкции переносят туда, где пассажиропоток ниже и остановок прежде не было.

Ранее siapress.ru писал о планах закупить в 2026 году около 50 новых павильонов. Тогда в администрации сообщали, что после установки остановок, запланированных на 2025 год, число комплексов с обогревом достигнет 143.