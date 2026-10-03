Дом на бульваре Писателей в Сургуте получил новую крышу

В Сургуте завершили капремонт крыши пятиэтажки на бульваре Писателей, 21/1. Специалисты полностью заменили кровлю и утеплитель, отремонтировали конструкции и установили новую водосточную систему, сообщает Югорский фонд капитального ремонта.

В фонде отмечали, что такой ремонт должен защитить дома от протечек и снизить теплопотери.

Напомним, ремонт крыши этого дома начался летом. В июле одновременно начали обновлять кровли еще в четырех домах – на Гагарина, 32, Крылова, 7, Лермонтова, 7 и Маяковского, 28.