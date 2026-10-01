Авиакомпанию «ЮТэйр» президент наградил орденом Почета

Авиакомпанию «ЮТэйр» наградили орденом Почета за вклад в развитие воздушного транспорта и высокие профессиональные показатели. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

Губернатор напомнил, что история компании связана с освоением Севера: ее экипажи доставляли специалистов к месторождениям и прокладывали маршруты в районы, где не было дорог. Летчики также испытывали вертолеты Ми-8, Ми-10К и Ми-26, грузовой самолет Ил-76.

По словам Кухарука, сегодня «ЮТэйр» выполняет рейсы по 130 направлениям в России и за рубежом, участвует в программе субсидируемых перевозок и обеспечивает работу нефтегазового сектора. Вертолетные экипажи задействованы в санитарной авиации, тушении пожаров и гуманитарных миссиях. Глава региона поздравил генерального директора компании Андрея Мартиросова и коллектив перевозчика с наградой.

Ранее siapress.ru сообщал о соглашении «ЮТэйра» на получение 26 новых вертолетов Ми-8МТВ-1 в 2026-2028 годах. Такие машины используют в том числе для сообщения с удаленными населенными пунктами Югры.