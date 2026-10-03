Спасенного из тесной клетки медведя Балу увезли из Югры

Медведь Балу, который много лет жил в тесной клетке под Нижневартовском, отправился в новый дом. Животное перевезут за три тысячи километров – в Центр помощи диким животным и птицам «Легенда» в Ивановской области, сообщает Природнадзор Югры.

Перед поездкой Балу осмотрел ветеринар. Специалист подтвердил, что медведь готов к дороге. После этого Нижневартовское управление Природнадзора Югры передало животное сотрудникам центра. В Ивановскую область Балу повезут в специальном прицепе.

На новом месте медведя ждет просторный вольер с бассейном. Ранее директор «Легенды» Наталия Иванова рассказывала СИА-ПРЕСС, что Балу останется в центре пожизненно. Для него планировали построить отдельный вольер площадью около 100 квадратных метров.

Напомним, история Балу длится уже несколько лет. О медведе широко заговорили в 2023 году. Животное содержали на производственной базе на трассе Нижневартовск – Радужный в вольере размером около 5,5 на 2 метра. После вмешательства природоохранной прокуратуры начался поиск нового места для медведя.