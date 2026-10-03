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​Когда ждать пенсии и пособия в октябре: график выплат в Югре

В Югре опубликовали график выплат пенсий и пособий на октябрь

​Когда ждать пенсии и пособия в октябре: график выплат в Югре
Фото: siapress.ru

Отделение СФР по Югре опубликовало график выплат пенсий и пособий на октябрь 2026 года. Часть выплат жители округа получат уже в первых числах месяца.

Так, 2 октября через банки югорчанам перечислили сразу несколько пособий:

– единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

– пособие по беременности и родам;

– пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям;

– пособие на ребенка военнослужащего по призыву или мобилизованного;

5 октября жителям Югры поступит ежемесячная выплата из средств материнского капитала, а 8 октября работающие родители получат пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Пенсии через кредитные организации будут перечислять 5, 9, 16 и 22 октября.

Тем, кто получает пенсии и пособия через почту, выплаты будут доставлять с 4 по 30 октября − в зависимости от графика конкретного почтового отделения.


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03 октября в 09:07, просмотров: 720, комментариев: 0
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