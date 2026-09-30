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​Аэропорт Сургута: запрет на съемку самолетов действовал всегда

Пассажиров аэропорта Сургута могут оштрафовать за съемку самолетов

​Аэропорт Сургута: запрет на съемку самолетов действовал всегда
Фото: архив siapress.ru

Запрет на фото- и видеосъемку без согласования в аэропорту Сургута действовал и раньше. Новых ограничений для пассажиров не вводили – аэропорт лишь повторно напомнил о существующих требованиях авиационной и транспортной безопасности. Об этом СИА-ПРЕСС сообщили представители аэропорта.

Ранее аэропорт попросил пассажиров и гостей не фотографировать и не снимать на видео воздушные суда, спецтехнику и другие объекты на перроне. Как пояснили в аэропорту, речь идет не о новом запрете.

«Вообще, любая съемка без согласования запрещена. Это требование есть во всех аэропортах. Мы просто еще раз его озвучили», – пояснила СИА-ПРЕСС ведущий специалист по корпоративным коммуникациям аэропорта.

В подразделении транспортной безопасности также уточнили, что правило распространяется на всех – как на профессиональных фотографов, так и на обычных пассажиров, снимающих на телефон: «Запрет введен всегда, его никто не снимал. Это касается и обычных пассажиров, и профессиональных фотографов – всех. Только по согласованию с администрацией можно производить фото- и видеосъемку на территории объекта транспортной инфраструктуры аэропорта Сургут».

За нарушение требований транспортной безопасности предусмотрены штрафы. Для граждан они составляют от трех до пяти тысяч рублей, при повторном нарушении – от пяти до десяти тысяч. Если нарушение совершено умышленно, штраф может составить от 20 до 30 тысяч рублей. Также возможны конфискация предмета нарушения или административный арест до десяти суток.

При этом сам факт фотографии еще не означает автоматического штрафа. Как пояснили СИА-ПРЕСС в подразделении транспортной безопасности, при нарушении установленных требований может быть составлен административный протокол.


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Сегодня в 12:22, просмотров: 181, комментариев: 0
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