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Готовим дачу к сезону: что нужно сделать в первую очередь // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Дом, огород, теплица: полное руководство по весенней подготовке дачи

Готовим дачу к сезону: что нужно сделать в первую очередь // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: siapress.ru

«Весна уже в разгаре, и мы с семьей собираемся открывать дачный сезон. Подскажите, пожалуйста, с чего начать? Что важно проверить в доме после зимы, как правильно запускать системы, просушивать помещения и обезопасить участок от разных вредителей? И что в это время лучше посадить в саду и на грядках?» – спрашивает читательница siapress.ru Екатерина П.

Отвечают эксперты Циан:

Что проверить и сделать в доме и постройках

Сначала следует заняться обследованием дома – за зиму с ним могло произойти многое. К тому же некоторые работы лучше провести до прибытия остальных жильцов: проверить инженерные системы, провести дезинфекцию помещений и обработать огород от вредителей.

Проверке подлежат все постройки на участке, а также забор и ворота.

Необходимо выполнить следующее:

  • осмотреть крышу на наличие трещин и возможных протечек.
  • проверить целостность соединений крыши с дымоходом и вентиляцией.
  • убедиться, что водосточная система хорошо закреплена, очистить ее от мусора.
  • осмотреть фундамент на предмет трещин, вызванных промерзанием грунта.
  • проверить стены на наличие грибка, особенно в углах.
  • убедиться, что окна и двери герметичны.
  • проверить, нет ли повреждений в отделке и трещин.
  • просушить и смазать дверные замки и петли.

Важно: особое внимание уделите основанию дома и крыше – именно на них сильнее всего воздействует влага.

Запуск коммуникационных систем

Не стоит резко включать всю технику и системы дома после зимы. Даже в теплые апрельские и майские дни лучше приезжать на дачу сначала на несколько часов, а не на ночь, чтобы запуск прошел плавно и безопасно.

Проводка

Осмотрите все доступные электроприборы и проводку. За зиму она могла отсыреть или пострадать от грызунов. Перед использованием техники убедитесь, что проводка в порядке.

Водоснабжение

Проверьте трубы и соединения. Сделайте пробный запуск скважины, прокачайте и слейте воду.

Если скважина заилилась, это можно определить по мутной воде, загрязнению фильтров, слабой работе насоса, неприятному запаху и повышенному энергопотреблению. В таком случае стоит вызвать специалиста по очистке.

Если все в порядке, подключите воду к системе и сливайте, пока не пойдет чистая.

Важно: не создавайте сразу высокий напор воды. После длительного простоя насосу лучше работать на малых оборотах.

Обратите внимание на гибкие шланги – их срок службы редко превышает пять лет, так что лучше проверить их заранее. Также следует осмотреть и при необходимости заменить фильтры.

Канализация

Откройте крышку септика и проверьте, нет ли загрязнений, песка или щебня. Весной особенно важно провести обслуживание септика – лучше доверить это профессионалам. Проверьте, не забился ли выход очищенной воды.

Сначала не давайте канализации сильную нагрузку. Можно добавить специальный пакетик с разлагающими бактериями.

Отопление

Особенно внимательно стоит подойти к осмотру, если в доме используется дровяное отопление. Проверьте состояние дымохода и очистите его от золы.

Как просушить дачу после зимы

Для начала вынесите на улицу и проветрите постельное белье, одежду, текстиль и прочие вещи.

Затем проверьте уровень влажности в комнатах – он должен быть не выше 60%. При повышенной влажности возрастает риск появления грибка и плесени. Если влажность повышена, проверьте, не затоплен ли подвал или не повреждена ли вентиляция.

Стены впитывают влагу за зиму, их нужно просушить. Для этого распахните окна на весь день в солнечную погоду и закрывайте только вечером, когда на улице становится влажно.

Если в доме есть печь, топите ее постепенно: первый день – 15 минут, второй – 30 минут, третий – около часа. После прогрева обязательно проветривайте.

Если решите купить осушитель воздуха, рассчитайте нужную мощность, умножив площадь помещения на 0,7. К примеру, для зала площадью 35 м² потребуется осушитель производительностью 24,5 л/сутки.

В случае затопления помещений можно использовать тепловые пушки.

Чем обработать дом после зимы

Пока в дом еще не завезли продукты, вещи и не поселились люди или животные, самое время провести уборку с применением химических средств:

  • дезинфицирующих.
  • от насекомых.
  • от грызунов.
  • от плесени и грибка.
  • отдельно – от муравьёв.

Для дезинфекции посуды и поверхностей подойдут средства на основе четвертичных аммониевых соединений, такие как «Росдез» и «Афлоран». Они не оставляют следов.

Мебель можно обработать специальным раствором, а полы – водой с добавлением моющего средства, желательно с хлором.

Защита от вредителей должна включать средства против мышей, крыс и муравьев. Если замечены следы грибка – обрабатывайте участки специальными средствами как можно тщательнее, иначе микроорганизмы быстро разрастутся.

Работы в саду

Снимаем укрытия и подкармливаем растения

Снимайте укрытия постепенно – особенно в регионах с резкими перепадами температуры.

Весной многим растениям необходим азот. В первую очередь это касается малины, земляники и клубники.

Обрезаем и прививаем деревья

Прививку лучше проводить в период активного сокодвижения до распускания листьев.

Когда почки только начинают набухать, но листьев еще нет, можно удалять сухие и поврежденные ветки. Срезы обрабатываются садовым варом для заживления и защиты от бактерий и грибка.

Высаживаем саженцы

Сажать деревья и кустарники можно, когда почва прогреется как минимум на 50 см вглубь. Температура зависит от растения, но для большинства лиственных деревьев подходит +6…+10 °C. Измерять следует спиртовым термометром или термометром с длинным щупом.

Почву также стоит предварительно обработать от вредителей – эффективнее всего это делать, когда температура воздуха стабильно превышает +15 °C.

Весной лучше всего сеять газонную траву – она хорошо приживается и растет, особенно при обильном поливе.

Уход за розами

Когда температура воздуха держится в пределах +3…+5 °C, а на березах появляются сережки, можно начинать снимать укрытия с роз – делать это нужно аккуратно и поэтапно.

После снятия укрытия землю вокруг кустов рыхлят, розы обрезают и обрабатывают от вредителей – подойдет, например, бордоская жидкость. Весной розам требуются минеральные и органические удобрения.

Подготовка теплицы и грядок

Теплицу необходимо вымыть. В зависимости от материала используют подходящее средство. Деревянные конструкции обрабатывают медным купоросом, почву – биофунгицидами.

Что следует учесть при подготовке теплицы и грядок:

  • Почва не должна быть пересушена. Поливать можно талым снегом – он содержит больше кислорода и меньше тяжелых соединений.
  • Почву нужно рыхлить, а не перекапывать – так полезные элементы останутся ближе к поверхности.
  • Навоз или компост вносят за месяц до посадки культур.
  • Можно заранее высадить холодостойкие растения, которые насытят почву азотом, – например, горчицу. Ее скашивают на стадии образования бутонов, а почву рыхлят для высадки основных культур.
  • Рассаду и холодостойкие культуры высаживают, когда днем температура стабильно держится выше +20 °C.

Что сажать в мае

Весной сажают холодостойкие культуры, устойчивые к заморозкам: укроп, шпинат, салаты. Кресс-салат дает урожай уже через 15 дней.

Если почва прогрелась, можно сажать редис, морковь, редьку и бобовые.

В теплице – цветы и декоративные культуры, а их рассаду готовят в домашних условиях: астры, георгины, календулу, вербену, амарант, бархатцы.

Также можно высаживать луковичные растения: тюльпаны, лилии, гладиолусы. Их нужно предварительно обеззаразить.

Если в мае температура почвы достигает +10…+12 °C и минует угроза заморозков, можно сажать помидоры, огурцы, свеклу и базилик.

Напоминаем, с 1 марта 2025 года владельцы дачных участков обязаны регистрировать все капитальные постройки на своей земле. Согласно новым правилам, использовать здание или сооружение можно будет только после его официального оформления в Росреестре. За нарушение установленных требований предусмотрен штраф от полторы до двух тысяч рублей.

Кроме того, с 1 января начал действовать обязательный налог на капитальные хозяйственные постройки ‒ такие как бани, сараи, теплицы и летние кухни. Однако облагаться налогом будут только те объекты, которые зарегистрированы.


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Сегодня в 13:21, просмотров: 123, комментариев: 0
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