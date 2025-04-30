Рассказываем о главных законах, которые вступают в силу в мае 2025 года

В мае вступают в силу новые законы, которые затронут финансы, безопасность, защиту персональных данных и статус отдельных категорий граждан. Среди них ‒ создание реестра алиментных должников, усиление ответственности за утечку личной информации, новые критерии для квалифицированных инвесторов и борьба с мошенничеством. О ключевых изменениях законодательства рассказали в Госдуме.

21 апреля

Противодействие иностранному вмешательству во внутренние дела России

Повышается уголовная ответственность за оказание из корыстных побуждений или по найму содействия в исполнении решений международных организаций, в которых наша страна не участвует, а также дискредитацию ВС РФ. Имущество, полученное в результате таких преступлений, подлежит конфискации. Станет возможным судебное разбирательство без участия подсудимого в отношении иноагентов и тех, кто бежал из страны, в случае совершения ими противоправных действий против России из‑за рубежа по 20 уголовным статьям.

2 мая

Расширение оснований для признания иноагентами

Признавать иноагентами будут лиц, которые оказывают содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует наша страна; помогают иностранным госорганам в деятельности, направленной против безопасности России; вовлекают граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы во вред нашей стране.

Повышение эффективности борьбы с диверсионными угрозами

Предусматривается уголовная ответственность за несообщение в органы власти о готовящихся или совершенных преступлениях, связанных с диверсионной деятельностью, предусмотренных статьями 281, 281.1, 281.2 и 281.3 Уголовного кодекса РФ.

Защита от беспилотников

Работникам ведомственной охраны разрешили применять специальные средства или огнестрельное оружие при отражении атак беспилотных аппаратов не только на охраняемых ими объектах, но и вне их.

Новые основания для получения статуса ветеранов боевых действий

Военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, а также бойцы добровольческих формирований, участвовавшие в отражении вооруженного вторжения на территорию России, получат статус ветерана боевых действий. Принять соответствующие изменения в законодательство ранее поручил Президент РФ Владимир Путин.

9 мая

Контроль за ввозимой в Россию растительной продукцией

Проверки подкарантинной растительной продукции, предназначенной к ввозу в Россию, будут проходить еще до отгрузки, а в отдельных случаях ‒ в местах выращивания. Для иностранных лабораторий, которые должны выявлять остатки пестицидов и агрохимикатов, вводится специальный аудит для подтверждения их компетентности. Перечень стран-экспортеров установит Правительство. Новый порядок не коснется членов ЕАЭС. Контроль и аудит будут проводиться на основании двусторонних договоренностей. Закон позволит защитить граждан от опасной продукции, ускорить поставки проверенных товаров.

Противодействие мошенникам

Кредитные организации обязаны разработать документы о порядке реализации мероприятий, противодействующих заключению договоров потребительского займа без согласия клиента. Банки смогут вместо блокировки банковских карт вводить лимиты на переводы (до 100 тысяч рублей в месяц), если данные отправителя содержатся в базе ЦБ РФ о клиентах, замеченных в подозрительных операциях, но против него не возбуждено уголовное дело. Это поможет людям, данные которых были скомпрометированы и использованы мошенниками.

23 мая

Изменение критериев признания квалифицированным инвестором

Физлиц смогут признать квалифицированными инвесторами при наличии дохода в размере, не менее установленного Банком России, или образования, или ученой степени, определенных регулятором. При признании человека квалифицированным инвестором его должны письменно уведомить, что это предоставляет ему возможность совершать сделки, связанные с повышенными рисками финансовых потерь.

25 мая

Реестр должников по алиментам

Сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной или уголовной ответственности за их неуплату или объявленных в розыск, соберут в отдельный реестр. Информация об исполнительных производствах, должники по которым включены в реестр, будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока долг не погасят полностью. Для получения актуальной информации о трудоустройстве должников ФССП России будет взаимодействовать с другими организациями через единую электронную систему.

30 мая

Усиление защиты персональных данных

Размеры штрафов для компаний, допустивших утечку личной информации граждан, будут зависеть от ее масштаба. Они составят до 15 млн рублей для юрлиц. При повторном нарушении будут грозить оборотные штрафы до 3% выручки. Появится административная ответственность за отказ заключать и исполнять договоры, а также предоставить государственные или муниципальные услуги, если гражданин не хочет проходить идентификацию или аутентификацию с помощью биометрических данных.

Лимит на денежные переводы с упрощенной идентификацией клиента

При упрощенной идентификации без открытия банковского счета физлица смогут перевести максимум 100 тысяч рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. Это касается также электронных средств. Максимальный остаток денег на неперсонифицированном электронном средстве платежа повышен с 60 до 100 тысяч рублей.

Регистрация построек на дачах и налог на хозяйственные объекты

С 1 марта 2025 года владельцы дачных участков обязаны регистрировать все капитальные постройки на своей земле. Согласно новым правилам, использовать здание или сооружение можно будет только после его официального оформления в Росреестре. За нарушение установленных требований предусмотрен штраф от полторы до двух тысяч рублей, рассказали эксперты сервиса «СберПраво» передает ТАСС.

Кроме того, с 1 января начал действовать обязательный налог на капитальные хозяйственные постройки ‒ такие как бани, сараи, теплицы и летние кухни. Однако облагаться налогом будут только те объекты, которые зарегистрированы.

В Госдуме подчеркивают, что никаких ограничений на выращивание овощей и фруктов на дачных участках не вводится. Регистрации подлежат лишь капитальные сооружения ‒ с фундаментом, прочной связью с землей и признаками стационарности. Легкие переносные конструкции оформлять не нужно.

«Никто не собирается ограничивать вас в возможности выращивать овощи и фрукты на своих участках. Главное, что нужно понимать: регистрировать необходимо только те постройки, которые действительно являются капитальными. Это значит, что у них есть прочный фундамент, они основательно связаны с землей и имеют все признаки капитального строения. Если же ваша теплица ‒ это легкая конструкция, которую можно при необходимости перенести, то никаких проблем у вас не возникнет», ‒ разъясняет депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.